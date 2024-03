Áries 21/03 a 20/04 Procure manter discrição nas interações em rede, visto que Lua e Plutão entram em tensão no circuito social. Sol e Netuno na área de crise podem promover uma conexão profunda com o universo íntimo em seus aspectos emocionais e interpessoais.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso conciliar a vida privada com a profissional. Nesta fase, empatia e solidariedade tendem a gerar sinergia no trato humano e fortalecer as parcerias, já que Sol e Netuno na área de amizades se encontram com a Lua no setor comunicativo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente neutralizar conflitos de ordem ideológica nas parcerias. Sua intuição e criatividade tendem a favorecer a gestão profissional, o que leva a um melhor aproveitamento de recursos, visto Sol e Netuno juntos na casa do trabalho e harmonizados à Lua na área material.

Câncer 21/06 a 22/07 Devido à tensão Lua-Plutão no circuito patrimonial, é fundamental ter cautela nos gastos. Os processos reflexivos tendem a se aprofundar e contribuir com sua harmonia interior, visto o encontro Sol-Netuno no setor espiritual, o que ajuda no exercício vocacional.

Leão 23/07 a 22/08 Busque evitar disputas de poder. Os processos autoinvestigativos tendem a se aprofundar, o que lhe faz se reconectar com seus objetivos e a cultivar otimismo frente às dificuldades, dado o encontro Sol-Netuno-Lua no circuito de crise.

Virgem 23/08 a 22/09 É preciso zelar por saúde e evitar sobrecarga de responsabilidades. Sol e Netuno seguem na área de relacionamentos e em harmonia com a Lua na de amizades, podendo favorecer a sinergia emotiva e a solidariedade refinar suas parcerias.

Libra 23/09 a 22/10 Procure se manter seletiva na exposição pública. É com a convicção de que o trabalho enobrece o homem que você se dedica às demandas do dia a dia, enquanto se coloca a serviço das pessoas queridas, visto o encontro Sol-Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 O trabalho tende a pedir maior comprometimento, mas é importante não negligenciar as necessidades familiares. Ações solidárias podem permear suas redes frente à harmonia entre o Sol, Netuno e a Lua, o que lhe ajuda a se tornar um ser humano melhor e a cultivar uma vida espiritualizada.

Sagitário 22/11 a 21/12 Busque evitar alimentar vínculos de dependência emocional nas relações, zelando por autonomia. A harmonia entre o Sol, Netuno e a Lua tende a evidenciar uma profunda ligação emocional com o lar, o que contribui com laços familiares acolhedores.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Cuidado para que o excesso de generosidade não prejudique suas finanças, visto a tensão Lua-Plutão no circuito patrimonial. As relações tendem a se harmonizar em meio à empatia na comunicação, visto o encontro Sol-Netuno no setor das ideias.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém se mostrar generosa sem se prejudicar financeiramente, devido à tensão Lua-Plutão entre o setor de relacionamentos e seu signo. O pensamento criativo tende a ganhar corpo em prol dos aspectos materiais do dia a dia, já que o Sol, Netuno e a Lua seguem harmonizados no eixo finanças-cotidiano.