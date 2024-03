Mostra gratuita reúne obras de pessoas trans, travestis e não-binárias

Foto: Deivyson Teixeira/ Divulgação Mostra imersiva fragmento-KYMERA produzido pelo Ateliê de Criação Tecnologias Transvestigêneres

O Museu da Imagem e do Som recebe a mostra "fragmento-Kymera", trabalho produzido pelo Ateliê de Criação Tecnologias Transvestigêneres, voltado para pessoas trans, travestis e não-binárias. A obra pode ser vista na sala imersiva do equipamento cultural, de maneira gratuita.

Na obra, um fragmento de memória orbita no tempo e espaço antes de ser inventado. Essa memória busca um lar para que as pessoas possam coexistir por meio da circularidade da matéria e serem espirais que habitam uma movimentação cósmica.

A produção da obra se desenvolveu a partir do encontro de dez artistas cearenses em um criação realizada de forma coletiva, parte de experimentações com sons e imagens criados com base em investigações de imagens de arquivo, fabulações com tecnologias de fotogrametria (3D) e animações.

O Ateliê de Criação - Tecnologias Transvestigêneres é um espaço de investigação e intercâmbio de experiências, com ênfase na transdisciplinaridade.

O processo formativo ocorreu entre os meses de novembro de 2023 a janeiro de 2024, com os professores Castiel Vitorino Brasileiro, Lohr Mesquita (DJ Viúva Negra), Elton Panamby, Ayala Prazes e Paula Trojany.

Mostra fragmento-Kymera