Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 19 de março (19/03)

Foto: FCO Fontenele "Castello, O Ditador" mergulha na história para contar o papel do marechal cearense na ditadura militar

Novo filme original do O POVO , "Castello, o Ditador" aborda o Brasil a partir do ano de 1964, período marcado pela implantação da ditadura cívico-militar no Brasil. Lançado exclusivamente na plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO, o documentário traz depoimentos de familiares de cearenses que desapareceram durante os anos em que Castello esteve no poder. O filme é dirigido por Demitri Túlio e Luana Sampaio.

Show Marcos Lessa

O cantor cearense Marcos Lessa fará uma apresentação gratuita nesta terça-feira, 19, no shopping Riomar Fortaleza. Interpretando grandes clássicos do samba e do pagode, o show do artista marca a estreia da edição de 2024 do "RioMar em Samba". O evento tem início às 13 horas, na praça de alimentação do estabelecimento, localizado no bairro Papicu.

Quando: terça-feira, 19, Às 13 horas

terça-feira, 19, Às 13 horas Onde: shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: @riomarfortaleza

@riomarfortaleza Gratuito

Teatro da Terça

O Teatro Dragão do Mar recebe a penúltima apresentação do espetáculo "Das Que Ousaram Desobedecer", da Cia Bravia. A peça narra a história de mulheres que lutaram contra a ditadura militar nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil, como Rosa da Fonseca, Nadja Oliveira, Ruth Cavalcante, Helena Serra Azul, Rita Sipahi, Beliza Guedes e Jana Barroso. O momento tem início às 19h30min, com ingressos de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Quando: terça-feira, 19, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

Vendas: bilheteria do Dragão e Sympla

Os Farofeiros

Estrelado por Maurício Manfrini e Cacau Protásio, "Os Farofeiros" será exibido nesta terça-feira, 19, no Megapix. Comédia nacional dirigida por Roberto Santucci, o filme acompanha um grupo de amigos que se reúne para fazer uma viagem à praia durante um feriado prolongado. O elenco também traz Danielle Winits e Charles Paraventi.

Quando: terça-feira, 19, às 21 horas

Onde assistir: Megapix

Paraíba Bar

Localizado no bairro Benfica, o Paraíba Bar recebe nesta terça-feira, 19, o show de pagode com o Grupo DTF. Com início a partir das 16h30min, a apresentação musical contará com a participação do grupo Capital do Samba e do músico Carlinhos Palhano. Com cardápio variado, o estabelecimento terá happy hour de bebidas válido até às 20 horas.