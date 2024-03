Áries 21/03 a 20/04 Chegou o momento de se valorizar, cuidando dos interesses pessoais com dedicação e um toque de ousadia. Sua trajetória tende a ser marcada pelo carisma frente ao ingresso do Sol em seu signo, o que lhe deixa segura frente às suas redes e para lutar por seus desejos.

Touro 21/04 a 20/05 É preciso priorizar o autocuidado, a fim de se fortalecer e buscar suporte emocional e prático do lar. A passagem do Sol para a área de crise tende a iluminar seus problemas, enquanto amplia sua percepção sobre as mudanças que deseja para sua vida.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure se abrir à comunicação. O Sol ingressa na área de amizades, podendo evidenciar afinidades e fortalecer as parcerias. Chegou o momento de renovar seus vínculos, tanto resgatando interesses em comum, quanto ampliando suas redes.

Câncer 21/06 a 22/07 A Lua na área material forma trígono com o astro-rei, podendo evidenciar a importância de captar e dinamizar recursos em prol dos seus projetos. O setor do trabalho recebe a influência do Sol, o que marca um momento em que sua percepção das oportunidades se amplia.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso definir objetivos e colocá-los como prioridade. O ingresso do Sol na área espiritual tende a evidenciar um momento de expansão da consciência e de oportunidades para desenvolver seus talentos por meio de estudos aprofundados.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure separar momentos para o descanso e o usufruto de prazeres seletos. O Sol ingressando no setor íntimo tende a iluminar aspectos da sua vida que exigem transformação, o que favorece processos de autoanálise que ajudam você a definir prioridades e estratégias.

Libra 23/09 a 22/10 A Lua na casa das amizades pode aflorar seu lado colaborativo, o que gera reciprocidade. Seu olhar tende a se ampliar para as necessidades das pessoas queridas e para o potencial que as parcerias representam em sua vida, visto que o Sol passa a transitar na área de relacionamentos.

Escorpião 23/10 a 21/11 As parcerias de trabalho tendem a entrar em um momento promissor. Sua vitalidade pode receber doses extras de energia com a entrada do Sol no setor que rege a saúde e o cotidiano, o que lhe deixa disposta no dia a dia e ativa na condução dos seus interesses.

Sagitário 22/11 a 21/12 Nesta fase, as parcerias íntimas e profissionais tendem ao amadurecimento. Sua postura pode ganhar desenvoltura nas interações em rede, o que ajuda com contatos proveitosos no terreno das amizades e em outras áreas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque harmonizar o trato com o dinheiro e suas demais posses. A vida em família tende a ficar em evidência com o ingresso do Sol no setor doméstico, evidenciando seu calor humano nos relacionamentos do dia a dia e sua proatividade na gestão das responsabilidades.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua na área de relacionamentos pode trazer mais sensibilidade e empatia. Você tende a passar por um período positivo para o exercício intelectual e para as relações sociais, visto que o Sol acaba iluminando suas ideias e expressividade.