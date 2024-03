Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 20 de março (20/03)

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-02-2023: Exposição 50 anos Ferreira de Arte, Exposição acontece na Caixa Cultural. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Restam poucas semanas para conferir a exposição "50 Anos Ferreira de Arte", disponível na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra homenageia o pintor, escultor, ceramista e vitralista pernambucano Ferreira e, por meio de 50 obras, celebra meio século de dedicação à arte pelo profissional e passeia pelas várias fases do artista. A exposição tem curadoria do desenhista e restaurador Fernando Guimarães Tavares Júnior e recorte de obras em seis períodos estilísticos.

Quando: até 7 de abril; visitação de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingos e feriados, das 10 às 19 horas

até 7 de abril; visitação de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingos e feriados, das 10 às 19 horas Gratuito

Mais informações: (85) 3453.2770 ou site da Caixa Cultural Fortaleza

Pobres Criaturas

Um dos destaques do Oscar 2024, o filme "Pobres Criaturas" entrou no catálogo da plataforma de streaming Star Plus. A obra, estrelada por Emma Stone, apresenta a história de Bella Baxter, jovem que é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação.

Quando: a partir desta quarta-feira, 20

a partir desta quarta-feira, 20 Onde: Star Plus

A Brava Jornada

O grupo No Barraco da Constância Tem apresenta nesta quarta-feira, 20, o espetáculo "A Brava Jornada". A obra se baseia na história dos jangadeiros Jacaré, Manuel Preto, Tatá e Jerônimo, que navegaram até o Rio de Janeiro em 1941 para reivindicar os direitos trabalhistas da classe. Durante as gravações de um filme do cineasta Orson Welles, porém, Jacaré acabou desaparecendo após a jangada virar no mar. O trabalho discute questões de memória, patrimônio e identidade do jangadeiro.

Quando: quarta-feira, 20, às 17 horas

quarta-feira, 20, às 17 horas Onde: Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito



Aniversário

O Hard Rock Café Fortaleza celebra cinco anos com programação especial nesta quarta-feira, 20. O empreendimento realiza promoções na loja (com 20% de desconto em todos os produtos), hambúrgueres Original Legendary Burger ou Local Legendary por R$ 19,99 (primeiras 300 unidades) e música com Fets Domino, que tocará o melhor do pop rock clássico.

Quando: programação musical às 19h30min

programação musical às 19h30min Onde: Hard Rock Café (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Instagram: @hrcfortaleza

Desespero Profundo

Cinemas de Fortaleza exibem o filme de terror "Desespero Profundo" nesta quarta-feira, 20. Na obra, uma aeronave afunda no mar após um acidente de voo. Para a surpresa dos sobreviventes, eles ficam salvos em um compartimento com pouco oxigênio para todos. Na luta contra o tempo que se inicia, a tensão aumenta quando famosas criaturas marinhas de apetite voraz dificultam os planos de fuga.