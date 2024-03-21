"A História Sem Fim" ganhará novos filmes

Foto: Warner Bros./Divulgação "A História Sem Fim" irá ganhar novo filme

Trilogia que foi sucesso durante a década de 1980, "A História Sem Fim" irá ganhar um novo filme. A novidade foi confirmada pela Variety, que detalhou que a nova adaptação do livro de Michael Ende contará com produção de Iain Canning (do filme "O discurso do Rei" e da série "Heartstopper") e Emile Sherman (do filme "Lion" e da série "Slow Horses").

"A história é oportuna e atemporal, e realmente tem a oportunidade de ser contada de uma maneira nova", afirmou Iain ao site. De acordo com a Variety, a nova versão do longa-metragem que conquistou o público infantil nos anos 1980 irá ganhar uma "superprodução internacional".

Ainda sem data para o início das filmagens ou informações sobre o elenco, o projeto cinematográfico deverá ter gravações em diversos países para aproveitar múltiplos cenários.

"É maravilhoso termos esta oportunidade de criar uma nova perspectiva que terá novas camadas e significados. Nós apenas acreditamos que cada geração merece sua própria jornada na Fantasia", explica o produtor.

Criado pelo autor alemão Michael Ende, o livro "A História Sem Fim" foi publicado originalmente em 1979. Acompanhando a trajetória de Bastian, um garoto introvertido que, para fugir do bullying na escola, adentra no universo dos livros. Ao se interessar por uma obra misteriosa, Bastian é levado para a história e inicia uma aventura na Terra de Fantasia.

Traduzido para 45 idiomas, o livro ganhou a primeira adaptação para os cinemas em 1984. Com o sucesso de bilheteria, duas outras sequências foram lançadas nos anos de 1990 e 1994, consolidando a trama no imaginário do público. (Lillian Santos)

