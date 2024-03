Caixa Cultural recebe mostra interativa de tapetes contadores de histórias

Foto: Andressa Anholete/Divulgação Equipe do Coletivo Tapetes Contadores de História faz temporada na Caixa Cultural Fortaleza

A Caixa Cultural Fortaleza recebe, a partir desta quinta-feira, 21, a exposição interativa "Viajando com Tapetes Contadores". Reunindo 47 peças espalhadas pelas galerias 1 e 2 do equipamento localizado na Praia de Iracema, a mostra convida, não apenas crianças, mas públicos de diversas faixas etárias, para acompanhar narrativas históricas junto de objetos que possuem cor e forma.

"Muitas dessas histórias são escolhidas pelos povos de origens diversas e que têm peripécias incríveis e desfechos lindíssimos. E o nosso material evidentemente é muito bonito, realmente as pessoas vão se encantar com as peças que nós costuramos dentro e fora do Brasil", afirma Warley Goulart, coordenador artístico e artista visual do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias.

O contador de histórias detalha que a escolha das obras que serão retratadas durante as apresentações se dá a partir do que "sentem pelo público". "Se, por exemplo, vem crianças bem pequenas, a partir de três anos de idade, a gente escolhe um determinado repertório. Se já são crianças de 12 anos e que estão tendo acesso a outros tipos de conteúdos e outros tipos de discussões, a gente traz outros contos para essas crianças, sabe?", explica.

Com 25 anos de fundação, o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias encontra em peças e cenários têxteis uma forma de adaptar contos literários, histórias de tradição oral e narrativas clássicas com visuais ricos em detalhes e, até mesmo, uma nova representação de imagens populares.

A ideia dos tapetes teve início após Warley participar do projeto francês "Racon tapi", em meados de 1998, no qual se deparou pela primeira vez com a técnica de contar histórias por meio de tapetes. "Eu e meu grupo de estudantes da Escola de Teatro Universitário do Rio de Janeiro fomos fazer uma oficina com eles e a gente logo se apaixonou pela linguagem de contar histórias, de sermos contadores de histórias. Aquilo era algo realmente muito novo", relembra.

Formado por quatro brasileiros e dois peruanos, o grupo de artistas latino-americanos chegou a realizar apresentações em mais de 16 países ao redor do mundo. O coordenador do Tapetes detalha que, sempre ao visitar uma nova cidade, eles têm a oportunidade de "aprender muito mais escutando do que contando".

Em Fortaleza, a exposição interativa na Caixa Cultural ficará aberta à visitação até o dia 21 de abril. Na ocasião, o público é convidado a interagir com as peças e tocar nos materiais. Warley acrescenta que durante a mostra, as crianças são orientadas a cuidar do material, levando a criarem senso de responsabilidade e respeito ao próximo.

"É muito importante passar para as crianças e é muito bacana ver a forma como elas compreendem isso. A gente sempre diz para elas que, se estão brincando com aquele tapete e com todos os bonecos daquele tapete hoje, é porque as crianças de ontem cuidaram. Então, pedimos para que elas cuidem hoje para que amanhã venham mais crianças que possam cuidar também".

Entre os dias 9 e 12 de abril, das 17 horas às 20 horas, Warley Goulart irá ministrar uma oficina de formação, no qual serão retratadas o processo criativo nas mais de duas décadas do grupo, além de orientações para a transposição da oralidade e da literatura infantil para o âmbito das artes têxteis. As inscrições para a oficina "Ateliê de Histórias" devem ser realizadas on-line no site da Caixa Cultural Fortaleza.

Exposição Viajando com Tapetes Contadores

Quando: de 21 de março a 21 de abril de 2024

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Visitas: de terça-feira a sábado, das 10 às 20 horas; domingo e feriados, das 10 às 19 horas

Mais informações: no Instagram @caixaculturalfortaleza ou (85) 3453.2770/ (85) 99418.9453

Gratuito

Sessão de Contação de histórias

Quando: sábados e domingos, às 15 horas

Senhas distribuídas a partir de 1 hora antes de cada sessão

Gratuito

Oficina Ateliê de Histórias