Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Queen Experience/Divulgação Acontece no Teatro RioMar Fortaleza neste sábado, 23, o espetáculo "Queen Experience Extreme ‘Coro e Orquestra’"

Queen Experience



Acontece no Teatro RioMar Fortaleza neste sábado, 23, o espetáculo "Queen Experience Extreme 'Coro e Orquestra'". O show ocorre em apresentação única e leva ao palco os maiores sucessos da banda britânica Queen. Estão no repertório canções como "Don't Stop me Now", "Killer Queen", "Under Pressure" e "We Are The Champions". A direção musical é do maestro Eduardo Pereira e a direção geral é do diretor Bruno Rizzo.

Quando: sábado, 23, às 18 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 70; vendas no site Uhuu

Danny Bond

A cantora alagoana Danny Bond volta ao palco do Gandaia Club neste sábado, 23. A artista transita entre o forró, brega funk, hip hop/rap e ritmos regionais e é dona de sucessos como "Tcheca". Ela também lançou a faixa "Barbie", uma parceria com Pocah, Rebecca e Lexa. A discotecagem é com os DJs Gui Marx, de São Paulo, e Femo. Os ingressos estão à venda nas modalidades inteira, meia e inteira social, com doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Quando: sábado, 23, às 22 horas

Onde: Gandaia Club (rua Dragão do Mar, 72 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 40 (ingresso social); vendas no site Sympla





Saudosa Maloca

Dirigido por Pedro Serrano e estrelado por Paulo Miklos, o filme "Saudosa Maloca" estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 21. A obra é inspirada em uma das canções mais famosas do compositor e sambista brasileiro Adoniran Barbosa. No filme, o velho artista conta a um jovem garçom em uma mesa de bar histórias de uma São Paulo que já não existe mais. O longa também tem participação do cearense Gero Camilo.

Quando e onde: Ingresso.com

Michael Jackson

O Hard Rock Café Fortaleza promove um "almoço com o Rei do Pop". Neste domingo, 24, Gleidson Jackson, cover cearense do astro Michael Jackson, se apresenta no estabelecimento e leva ao público grandes sucessos da trajetória do cantor americano. O repertório

inclui músicas como "Billie Jean", "Thriller", "Black Or White" e muitas outras canções.

Quando: domingo, 24, às 13 horas

Onde: Hard Rock Café (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Reservas: linktr.ee/hrcfortaleza e WhatsApp (85) 99726.6195





Lutas Negras

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) recebe a partir desta quinta-feira, 21, a exposição "Anas, Simôas e Dragões: Lutas Negras pela Liberdade". A mostra debate a história e trajetória de resistência dos povos negros e celebra personalidades da cultura cearense, como Preta Tia Simoa e Balbina.

Quando: de 21 de março a 28 de julho; visitação de quarta-feira a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 13 horas às 18 horas

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (rua Dragão do Mar, 81)

Gratuito





Drama

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 21, o drama alemão "As 4 Filhas de Olfa". No documentário, Olfa é uma mulher tunisiana, mãe de quatro filhas. Um dia, suas duas filhas mais velhas desaparecem. Ela, então, embarca em uma jornada íntima de esperança, rebelião, violência, transmissão e irmandade, que questiona os alicerces de nossas sociedades.

Quando: sessões em Ingresso.com

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas na bilheteria e no Ingresso.com





Elas Brilham

Este é o último fim de semana disponível para conferir o musical "Elas Brilham: Vozes que iluminam e transformam o mundo". Com roteiro de Frederico Reder e Marcos Nauer, a programação tem canções de artistas internacionais, como Madonna e Whitney Houston, e nacionais, como Rita Lee e Marília Mendonça.

Quando: sexta-feira, 22, e sábado, 23, às 20 horas; domingo, 24, às 19h30min

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Uhuu e bilheteria do Theatro Via Sul