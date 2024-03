Coelhinho, vem aqui!

Foto: FERNANDA BARROS Bolos e ovos de Páscoa da Empório Brownie.

A cada ano, a época da Páscoa chega com seus ovos de chocolates, doces e mimos para a alegria de crianças e adultos. A "receita de sucesso", no entanto, muda conforme as tendências que se popularizam nos paladares. Ele não é bem uma novidade, mas na Páscoa de 2024 ele vem com tudo, falo do pistache, recheio e cobertura em muitas docerias da Cidade.

Para Liane Castro, gerente executiva da marca Empório Brownie, o sabor passou a ser desenvolvido nos doces de Páscoa deste ano após muita pesquisa. "A gente sabe que o pistache já vem alto há um tempo nos cardápios mundiais, não só no Brasil. Ele caiu no gosto do brasileiro mesmo, a gente vê várias docerias e pâtisserie famosas utilizando. E aí a gente quis também trazer para algo que era muito nosso, como os ovos de colher", explica.

O lançamento "Ovo Pistache" vendido pela loja possui casca de chocolate branco e é recheado com brigadeiro de pistache e bolo de creme de leite, seu valor é R$ 95. Para além do "verdinho", o tradicional ovo de chocolate também foi reinventado para este ano com o lançamento "Ovo Duo Crock de Brownie com Nutella", que custa R$ 110 e é feito com casca de chocolate branco coberto com chocolate ao leite e crock de Brownie com creme de avelã.

Outra tendência deste ano são os bolos de Páscoa, um doce para a família montar a mesa e comer junto. Os bolos decorados se consolidam nesta época como uma opção robusta para compartilhar. Pensando nisso, a Empório Brownie fez três lançamentos de tortas a partir de produtos consagrados na marca, que são o bolo de creme de leite com cobertura de pistache (R$ 95), a torta brownie ninho de páscoa (R$ 159) e a crostata de cookie caramelo salé (R$ 89).