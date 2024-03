Procure valorizar a soma de esforços, demonstrando capacidade diplomática na gestão de conflitos. A entrada de Marte na área de amizades pode favorecer o engajamento coletivo. Contudo, o momento astrológico pode apontar tensões entre as expectativas individuais e comunitárias.

Você tende a se destacar em situações de concorrência, mas é possível que sua assertividade seja confundida com arrogância. A área profissional recebe a influência de Marte, podendo lhe motivar a abraçar seus empreendimentos com determinação.

Virgem 23/08 a 22/09

Os conflitos tendem a se intensificar no calor das emoções, mas é preciso não deixar que isso evolua para conflitos. As parcerias podem se dinamizar com a passagem de Marte para a casa dos relacionamentos, o que ajuda na articulação de ações eficazes voltadas a atender metas em comum.