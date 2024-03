Programe-se: Confira a agenda cultural desta sexta, 22 de março (22/03)

Foto: Jeny Sousa/Divulgação Má Dame participa do Baile Preto na Estação das Artes

Baile Marrom

O Complexo Cultural Estação das Artes recebe nesta sexta-feira, 22, o Baile Marrom. Com início às 17h30min, o evento traz na programação musical os artistas Má Dame, Ynaiã e Emiciomar, que vão animar o público com diversos gêneros musicais, dentre eles o reggae, hip-hop, funk e reggaeton misturados com batidas eletrônicas. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

sexta-feira, 22, das 17h30min às 21h30min

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito



VI Semana Literária

Realizando diversas atividades de incentivo à cultura, a Biblioteca Cristina Poeta, localizada no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), promove nesta sexta-feira, 22, dois lançamentos literários de escritores cearenses.

A partir das 18 horas, a autora Verônica Sousa irá lançar o livro "Memórias e Prosas". Em seguida, às 18h30min, Eduardo Africano lança a autobiografia "Eu mermo", que contará com um pocket show. Ambos os lançamentos vão ocorrer no Espaço Marielle do equipamento.

sexta-feira, 22, a partir das 18 horas

Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Gratuito

Di Ferreira e Nathalia Castro

A programação musical da Vila Azul do Mar desta sexta-feira, 22, irá reunir os ritmos jazz, blues, R&B, pop, soul, funk e bossa. Localizado no Beach Park, o espaço recebe a partir das 17 horas a cantora Di Ferreira. Na sequência, às 19h50min, o comando da festa fica por conta de Nathalia Castro. O evento é gratuito e aberto ao público.

sexta-feira, 22, a partir das 17 horas

Vila Azul do Mar, no Beach Park (rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Gratuito

Cantinho do Frango

Localizado na Aldeota, o Cantinho do Frango inicia a programação do fim de semana com muita música a partir desta sexta-feira, 22. Na ocasião, o grupo Luisinho Magalhães & Banda comanda a noite com clássicos dos anos 1960, 1970 e 1980, além da MPB com os principais nomes da música nacional. Apresentação tem início às 18h30min.

sexta-feira, 22, a partir das 18h30min

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Couvert: R$ 25



Relativo Bar

Localizado no Meireles, o Relativo Bar conta com drinks autorais e petiscos para todos os gostos. Na programação musical desta sexta-feira, 22, o comando fica com o DJ Thales, às 18 horas.

sexta-feira, 22, das 18 horas à 1 hora

Relativo Bar (rua professor Dias da Rocha, 560 - Meireles)

Mais informações: no Instagram @relativobar

Pacific Laje

A Laje Head realiza nesta sexta-feira, 22, a primeira edição do "Pacific Laje". Com início às 17 horas, a festa terá os DJs Isadora Araújo, Lucas Benevides e Fernando Peixoto. Informações sobre entrada gratuita e lista de desconto no perfil do Instagram.