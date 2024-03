Documentário sobre Ignez Fiuza é exibido em shopping de Fortaleza

Foto: Divulgação/Uma Mulher Ignezquecível Documentário "Divulgação/Uma Mulher Ignezquecível" será reexibido no shopping Deo Paseo

“É uma reconstrução da Ignez a partir das narrativas das pessoas”, sustenta Elizabeth Fiuza sobre como o documentário “Uma Mulher Ignezquecível” escolheu contar a história de carreira e vida de sua mãe Ignez Fiuza (1924-2016), usando a visão de familiares, amigos, artistas e antigos funcionários. O filme estará sendo reexibido neste sábado, 22, em três sessões gratuitas no cinema do Shopping Del Paseo.

Conhecida como “Dama das Artes”, Ignez foi uma importante marchand — profissional que negocia obras de artes — e galerista do Ceará. Foi responsável por descobrir e impulsionar novos talentos da área, assim como também trabalhou com importantes nomes, entre eles Chico da Silva e Tomie Ohtake.

“Ela era uma pessoa muito envolvida e encantada com a arte e a cultura, e fazia questão de que isso fosse disseminado e que muitas pessoas tivessem acesso”, relembra a filha. A construção de sua carreira, entretanto, iniciou antes.

Em 1958, após a morte de seu marido, a cearense encontrou na decoração e ornamentação uma forma de adentrar no mercado. Ignez tinha um talento natural para as duas atividades, sendo algo “muito intuitivo e empírico”. “Ela foi uma precursora na ornamentação em uma época que não tinha esses profissionais aqui no Ceará, pouquíssimos faziam”, afirma.

Ainda na decoração, a marchand teve duas lojas na área, como também montou o primeiro antiquário do Estado, ligado a sua paixão juvenil por antiguidades. Mas ela não se limitou apenas a essa atividade e mergulhou mais no mundo artístico, inaugurando em 1970 sua galeria.

Inicialmente, ela foi aberta no quintal de sua casa e foi chamada de ‘Recanto de Ouro Preto”. Em seguida, mudou-se para uma sede na Desembargador Moreira, e recebeu seu nome. Nela, Ignez recebeu artistas para conversas, negociou obras, realizou exposições de variados trabalhos e promoveu eventos culturais.

Ignez também se movimentou na gastronomia, fundando na Praia de Iracema nos anos 1980 o La Bohéme, um restaurante que em seu interior se misturava com a arte e cultura da cidade. Quando o espaço veio a fechar, uma segunda versão foi aberta anos depois na Varjota e funcionou por cerca de seis anos.

“Ela era abrangente nos campos de atuação. Era uma pessoa extremamente corajosa e ela não tinha medo de empreender”, define Elizabeth.

Mas para além de uma galerista, marchand e fomentadora cultural, Ignez era mãe e avó. Para seus cinco filhos, ela era uma mulher atenciosa e que adorava receber em sua residência eventos que envolvessem os familiares.

“Ela conseguia que a casa dela fosse o espaço que acontecesse todos os aniversários, batizados, casamentos, porque ela adorava nos receber”, memora.

No dia 23 de fevereiro deste ano, foi celebrado o centenário de nascimento da galerista. A família, com a proximidade da data, começou a “juntar peças”, que seriam usadas para montar homenagens e celebrar a data. A partir delas, surgiram a exposição "ReVouVer", que está acontecendo no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, e o documentário, dirigido por Priscille Gomes.

“Fomos abrindo vários arquivos dela e lendo recortes de jornais, e [foi] aí que nós, a família, passamos a ter uma compreensão da magnitude do trabalho dela”, declara, acrescentando que durante essa busca descobriu situações e fotos que nem lembrava ter existido. “É como se eu tivesse redescobrindo a pessoa da Ignez Fiuza”, completa.

Para Elizabeth, ecoar a memória de sua mãe no documentário em uma data tão importante não é apenas relembrar para aqueles que a conheceram sobre os anos em que ela esteve ativa no meio cultural, mas apresentar para uma geração jovens, a partir dos depoimentos e fotografias, a importância dela para o Estado.

“Que elas saibam que existiu uma senhora que tinha um prazer enorme pela vida, que não tinha medo e que fazia acontecer. Que onde ela chegava, ela mexia e transformava”, conclui.



