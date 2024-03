Áries 21/03 a 20/04 TeBusque extrair prazer dos afazeres e atuar em busca de equilíbrio. Com a Lua no setor das rotinas, pode haver um contraste entre as necessidades emocionais e as responsabilidades do dia a dia, hoje particularmente desafiadoras.

Touro 21/04 a 20/05 É importante buscar autonomia e resgatar prazeres individuais. A Lua em tensão com Vênus, Saturno e Netuno no circuito social pode sugerir um momento de contraste entre suas necessidades de conexão emocional e o que suas relações estão dispostas a oferecer.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente adotar estratégias mais corajosas na gestão dos desafios, visto a harmonia lunar com Júpiter e Urano. A tendência é que você busque no lar segurança e nutrição emocional. Contudo, será preciso conciliar essas necessidades com as demandas profissionais.

Câncer 21/06 a 22/07 Procure valorizar a diversidade ao interagir com o entorno. A Lua no setor comunicativo pode lhe deixar mais empática em suas relações, mas também suscetível a absorver preocupações e frustrações, devido a tensão com Vênus, Saturno e Netuno, o que demanda autocuidado.

Leão 23/07 a 22/08 É fundamental nutrir a mente com estímulos ligados aos seus talentos. A tensão lunar com Vênus, Saturno e Netuno no circuito patrimonial pode sugerir conflitos entre a vontade de desfrutar de prazeres materiais e a necessidade de definir limites para os gastos.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque demonstrar descontração e flexibilidade de pensamento, visto a harmonia com Júpiter e Urano. A tendência é que você enfrente desafios para conciliar as exigências pessoais com as dos relacionamentos, o que gera frustrações.

Libra 23/09 a 22/10 Tente negociar soluções, mostrando-se flexível sem abrir mão da sua individualidade, visto a harmonia com Júpiter e Urano. O momento pode ser desafiador para conciliar a busca por paz interior e as demandas emocionais e intelectuais das pessoas próximas.

Escorpião 23/10 a 21/11 É preciso definir limites saudáveis para suas expectativas de comprometimento e reciprocidade emotiva. A Lua no setor das amizades se harmoniza a Júpiter e Urano, podendo dinamizar as trocas intelectuais nas interações em rede.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure valorizar abordagens inovadoras que deem impulso ao dia a dia. Seus ideais profissionais podem ser colocados em xeque por dificuldades que tiram você da zona de conforto, já que a Lua na casa do trabalho entra em tensão com Vênus, Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente evitar se envolver em conflitos ideológicos que prejudiquem seus relacionamentos. Sua postura pode ganhar expansividade com a Lua na área espiritual harmonizada a Júpiter e Urano, valorizando o meio social como espaço de trocas e aprendizado.

Aquário 21/01 a 18/02 É importante usar a criatividade para driblar limitações materiais. A Lua no setor íntimo pode lhe motivar a buscar conexões emocionais profundas no círculo de confiança. Contudo, frustrações tendem a aflorar quando falta de reciprocidade, dada a tensão com Vênus, Saturno e Netuno.