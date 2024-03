Turíbio Alfonso de Mongrovejo é espanhol, filho de família rica da nobreza. Formou-se advogado e participou da inquisição. O rei Felipe II percebeu as qualidades de Turíbio e pediu ao papa Gregório XIII que o nomeasse arcebispo da América Espanhola. Em 1580, foi sagrado arcebispo de Lima, Peru, onde chegou e ficou estarrecido com a miséria em que os índios viviam. Começou a defendê-los das arbitrariedades dos colonizadores e organizou inúmeras comunidades em sua imensa diocese. Em 1594, Dom Turíbio já tinha percorrido 15 mil quilômetros em missão pela América Espanhola. Ensinava, pregava, convertia, devolvia dignidade e administrava os sacramentos aos índios. Morreu no dia 23 de março do ano 1606, na pequenina cidade chamada Sanã, no Peru.