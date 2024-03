Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 23 de março (23/03)

Foto: Festival de Música da Juventude/Divulgação Rapper cearense Rapadura

Acontece no Teatro do Cuca Jangurussu neste sábado, 23, o último dia de seletiva do 6º Festival de Música da Juventude de Fortaleza. Com presença do músico cearense Rapadura, a programação é formada por apresentações de AEstherquecanta, Edley Inc, Emiciomar, Mar de Vênus e Ceifeiro. É possível assistir aos shows de forma gratuita a partir das 18 horas.

Quando: sábado, 23, às 18 horas

Onde: Teatro do Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu)

Gratuito

Letícia Ibiapina

A nova edição do Projeto Jazz em Cena tem show da cantora cearense Letícia Ibiapina neste sábado, 23, no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). A apresentação homenageia grandes "divas" do soul, reforçando a temática do Mês da Mulher. Letícia assume a direção artística e será acompanhada por Lucas Marques (guitarra), Gabriel Gomes (teclado), Lucas Arruda (contrabaixo) e Michael da Silva (bateria).

Quando: sábado, 23, às 19 horas

Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Renato Russo

O restaurante Cantinho do Frango é palco de um show em celebração ao aniversário do cantor e compositor Renato Russo, que completaria 64 anos em 27 de março se estivesse vivo. A banda Coda leva ao público sucessos de sua carreira solo e também da Legião Urbana, incluindo hits como "Que País é Esse?", "Pais e Filhos", "Índios" e "Tempo Perdido".

Quando: sábado, 23, às 18h30min

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 23, o filme “Vidas Passadas”, indicado ao Oscar em 2024. Produzido pela A24, o longa-metragem apresenta Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados que se separam depois que a família de Nora decide sair da Coreia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida.