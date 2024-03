Confira a programação cultural deste domingo, 24

Foto: Luiz_Alves/Divulgação Planetário Rubens de Azevedo tem programação gratuita

O Planetário Rubens de Azevedo, no Dragão do Mar, realiza neste domingo, 24, mais uma edição do "Música nas Estrelas". Com início às 16 horas, as sessões especiais do Planetário vão combinar projeções em fulldome, apresentando nebulosas, galáxias, constelações, exoplanetas e muito mais, com trilhas musicais que prometem encantar o público de todas as idades. Os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria do estabelecimento uma hora antes de cada sessão.

Quando: domingo, 24, às 16 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito





Caça aos ovos de Páscoa

A Páscoa está chegando e as programações nos shopping por toda a Capital prometem divertir as crianças. Neste domingo, 24, o North Shopping Jóquei realiza um evento gratuito. Na ocasião, o coelhinho fará uma apresentação especial na praça de alimentação, no piso L3 do estabelecimento, além da caça aos ovos.

Quando: domingo, 24, às 16 horas

Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Gratuito





Cultura à Beira Mar

Neste domingo, 24, o Anfiteatro da Beira Mar recebe mais uma edição do Cultura à Beira Mar. Com início às 18 horas, o evento musical terá apresentações dos músicos Jefferson Gonçalves, Davi Duarte e Paulo Façanha. Reunindo diversos ritmos brasileiros, como baião, maracatu e a MPB, o evento é gratuito e aberto a todos os públicos.

Quando: domingo, 24, a partir das 18 horas

Onde: Anfiteatro da Beira Mar (avenida Beira Mar, 3620 - Meireles)

Gratuito





Circo Alegria

Neste domingo, 24, o Grupo Garajal apresenta o espetáculo "Circo Alegria" no Museu da Imagem e do Som (MIS). Com início às 17 horas, o momento é marcado pelo uso de números de malabares, perna de pau, acrobacia e palhaços, que levará o público às tradicionais apresentações das companhias de circo da década de 1950. O evento é gratuito e aberto para todos os públicos.

Quando: domingo, 24, às 17 horas

Onde: MIS (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito





Sunset no Verdura

Localizado na Praia de Iracema, o restaurante Verdura Cozinha abre neste domingo, 24, com cardápio para todos os gostos. Na programação musical, o projeto Carretera Tropical comanda o evento a partir das 17 horas, com cumbia, lambada, forró e outros ritmos.

Quando: domingo, 24, às 17 horas

Onde: Verdura Cozinha, na Vila Morena (rua dos Tremembés, 100 - Praia de Iracema)

Couvert: R$ 8

Mais informações: @verduracozinha