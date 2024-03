Escola Pública de Música de Fortaleza inaugura com programação musical

Foto: Dani Gurgel/Divulgação Hamilton de Holanda Trio faz apresentação gratuita na inauguração

A Escola Pública de Música de Fortaleza será inaugurada na próxima quarta-feira, 27. Com programação musical aberta para todos os públicos, o momento tem início às 19 horas.

Equipamento da Vila das Artes, o novo espaço artístico e cultural fica localizado na rua Capitão Gustavo, 3552, no bairro Joaquim Távora.

No lançamento da nova sede do Anexo do Complexo Vila das Artes, o evento terá shows gratuitos do grupo Marimbanda e Hamilton de Holanda Trio.

Entre as atrações, o Quarteto de Cordas da Escola Pública de Música da Vila das Artes também fará uma apresentação no qual estarão acompanhados de músicos convidados.

O novo espaço da Vila das Artes irá incentivar o desenvolvimento artístico e cultural, favorecendo a descoberta de novos talentos da música do Ceará e contribuindo para a profissionalização na área.

Inauguração Escola Pública de Música de Fortaleza

Quando: quarta-feira, 27, às 19 horas

Onde: rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora

Mais informações: no Instagram @viladasartesfortaleza

Gratuito