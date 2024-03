ÁRIES

Procure definir estratégias e se manter serena frente às dificuldades. Este momento pode sugerir amadurecimento em meio às experiências coletivas, o que lhe ajuda a atuar de maneira humana e ética, devido à Lua no eixo relacionamentos-espiritual.

TOURO

Suas parcerias tendem a ser marcadas pelo comprometimento mútuo. O momento astrológico pode elevar sua produtividade na gestão do dia a dia, o que ajuda a dar um direcionamento eficaz aos recursos, visto a Lua no eixo cotidiano-patrimonial.

GÊMEOS

Dedicação, disciplina e criatividade tendem a emergir em prol da sua carreira. O momento pode lhe despertar desenvoltura no trato humano, o que ajuda a dar sinergia emocional às parcerias, conforme sugere a Lua no eixo social-relacionamentos.

CÂNCER

Busque aproveitar os momentos de reflexão para se conectar com seus ideais de vida e definir estratégias de atuação. O céu da semana pode favorecer uma imersão emocional no lar em favor do seu bem-estar, devido à Lua no eixo família-cotidiano.

LEÃO

Tente se manter estável emotivamente e concentrada nos seus objetivos. Sua assertividade tende a ficar em evidência, o que favorece a dinâmica coletiva, considerando a passagem da Lua no eixo comunicativo-social.

VIRGEM

É importante buscar sinergia no trato humano e engajamento nas parcerias. Momento oportuno para a gestão do lar e dos demais aspectos práticos do dia a dia, devido à Lua no segmento material-familiar.

LIBRA

O dia a dia pode ficar harmonioso e produtivo. Momento de fortalecimento pessoal, o que favorece a extroversão das ideias e da articulação com o entorno imediato, visto a Lua entre seu signo e a área comunicativa.

ESCORPIÃO

Procure valorizar o engajamento coletivo e fortalecer suas redes. É fundamental rever estratégias no enfrentamento das dificuldades e na gestão financeira, visto a Lua no eixo crise-material.

SAGITÁRIO

Tente valorizar o suporte prático e emocional do lar. Seu lado jovial e socialmente articulado tende a aflorar neste momento, o que ajuda a fortalecer sua imagem na coletividade, visto a Lua entre a casa das amizades e seu signo.

CAPRICÓRNIO

Procure dar valor ao planejamento estratégico e à economia criativa. O momento astrológico pode pedir comprometimento com as responsabilidades, visto que as tarefas e os desafios se intensificam, visto a Lua no eixo profissional-crise.

AQUÁRIO

A casa material recebe os encontros de Marte-Saturno e Vênus-Netuno, podendo lhe fazer estruturar as finanças e dinamizar recursos alternativos. O momento astrológico pode lhe deixar expansiva do ponto de vista emotivo e das ideias, o que ajuda na articulação humana.

PEIXES

Os encontros Marte-Saturno e Vênus-Netuno em seu signo tendem a aflorar a proatividade e a criatividade. Momento oportuno para se concentrar em seus objetivos e captar recursos que viabilizem suas ações, visto a Lua no eixo patrimonial-profissional.





o anjo Lelahel

Domina amor, fama, ciências, artes e fortuna. Faz procurar estas coisas, dando altas aspirações e talento para chegar à celebridade. O gênio contrário provoca ambição e orgulho e leva pessoas a procurarem fortuna por meios ilícitos. Domina a prostituição, a fraude, o plágio, a extorsão e o excesso de ambição. A pessoa sob a influência deste anjo contrário será conhecida como ambiciosa, perigosa, sem equilíbrio e que nada realizou.

O SANTO Anunciação do Senhor

A Anunciação do Senhor encontra seu fundamento bíblico na narrativa evangélica do evangelista Lucas, no capítulo 1, 26-38, é a solenidade que exalta, na sua estrutura interna, o sim de uma Mulher ao projeto salvífico de Deus, mas que, de modo mais singular, quer manifestar a grandiosidade do sim definitivo de Deus para com a humanidade. A anunciação do Senhor é a solenidade que, por excelência, expressa a vontade divina de querer dar-se a conhecer o homem e salvá-lo e, ao mesmo tempo, a disponibilidade do ser humano em acolher essa autorrevelação divina. O episódio narrado no Evangelho de Lucas mostra a origem histórica do problema enfrentado pelas primeiras comunidades cristã acerca da encarnação total do Verbo eterno de Deus no seio virginal de Maria.