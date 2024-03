Foto: James McMillan/Divulgação Filme de terror "Imaginário: Brinquedo Diabólico"

O filme de terror "Imaginário: Brinquedo Diabólico" está em exibição em cinemas de Fortaleza. Na trama, Jéssica volta para a casa da sua infância com a família. Sua filha mais nova se apega a um ursinho de pelúcia encontrado no porão. Apesar da interação parecer divertida, a situação passa a ficar sinistra. O comportamento da filha fica cada vez mais preocupante e Jessica percebe que o ursinho é muito mais do que um brinquedo inocente.

Quando e onde: Ingresso.com

Sintonia

Segue disponível para visitação na Galeria Chico da Silva a exposição "Sintonia", idealizada pela artista visual e curadora Anete Mendonça. A exibição faz parte do projeto "Entre Nós" e contempla obras que exploram a multiplicidade de atuações femininas. A mostra reúne obras de artistas como Anete Mendonça, Angélica Kassar, Cecile Mendonça, Cris Cavalcante, Emilia Becco, Fátima Gomes, Heloisa Prado e Jane Ivo.

Quando: segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas; até 19 de abril

Onde: Galeria Chico da Silva, na Secultfor (R. Padre Valdevino, 1040 - Joaquim Távora)

Gratuito

Prêmio Sesc de Literatura

A edição de 2024 do Prêmio Sesc de Literatura está perto de iniciar. Chegando ao 21º ano, o evento conta com a inclusão da categoria Poesia, que se soma às categorias de Romance e Conto. Outra novidade é a premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil.

Inscrições: no site do Prêmio Sesc

Gratuito

Canal Brasil

O Canal Brasil exibe a partir desta segunda-feira, 25, a série documental "Junho 2013 - O Começo do Avesso". Com início às 18 horas, a produção acompanha o movimento de 2013 que teve início por conta de reivindicações contrárias ao aumento das passagens nos transportes públicos que evoluiu, ganhou o território nacional. "Junho 2013 - O Começo do Avesso" tem direção de Angela Afonso e Paulo Markun.

Onde assistir: Canal Brasil

Quando: às 18 horas

Design

A KUYA - Centro de Design do Ceará está com inscrições abertas para o edital que irá selecionar bolsistas para Grupo de Estudos em Design. O processo selecionará um bolsista mentor e um bolsista organizador para confluir com o programa que ocorrerá de maio a agosto de 2024. A segunda edição do Grupo de Estudos terá como temas norteadores Gênero, Raça e Classe no campo do design.

Inscrições: no site do Mapa Cultural do Ceará

Quando: até 3 de abril

Dia do Maracatu

Nesta segunda-feira, 25, o Dia do Maracatu será celebrado com um cortejo pelo calçadão da Avenida Beira-Mar. Reconhecido como Patrimônio Imaterial de Fortaleza, registrado em 2016, o Dia do Maracatu é um momento que contribui para a reflexão sobre a história e a cultura do Estado. Maracatu Obalomi, Maracatu Solar, Maracatu Baobab, Maracatu Nação Palmares, Maracatu Axé de Oxossi, Maracatu Nação Pici, Maracatu Rei de Paus, Maracatu Rei Zumbi, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Az de Ouro, Maracatu Vozes da África, Maracatu Nação Iracema, Maracatu Corte Imperial e Maracatu Nação Fortaleza integram ação.

Quando: segunda-feira, 25, às 18 horas

Onde: saída do Náutico Atlético Cearense (avenida da Abolição, 2727 - Meireles)