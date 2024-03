Confira a programação cultural desta terça-feira, 26

Foto: M.Hirano/ Divulgação 'Cabeça de Nêgo' venceu a categoria 'Melhor Filme' no prêmio APCA

É exibido nesta terça-feira, 26, o filme cearense "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso. A ação ocorre no Espaço Rogaciano Leite Filho, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A iniciativa é parceria com o Núcleo de Articulação Territorial do Dragão (NAT) a partir do programa Se Achegue!, que exibe sessões gratuitas para pessoas em situação de rua. A obra apresenta pautas como a luta contra o racismo e mobilização estudantil.

Quando: terça-feira, 26, às 18 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)





Roberta Marques

Segue disponível na plataforma de streaming O POVO a "Mostra Roberta Marques", com quatro filmes pela cearense Roberta Marques de 1994 a 2022. Estão incluídas na programação as obras "O Fantasma do Farol" (1994), "Amá-la" (1997), "Looking Forward - Man & Woman" (2009) e "Míssil (Parte 1)" (2022). Na música e na dança, os trabalhos mostram Mulheres que pertencem ao mar e à cidade.

Onde: seção "Filmes e Séries" do O POVO





Canal Brasil

É exibido nesta terça-feira, 26, o filme "Mato Seco em Chamas", de Adirley Queirós. O filme se passa na favela de Sol Nascente, em Ceilândia. No local, a principal moeda de troca entre grupos inimigos é o petróleo. Chitara, grande gasolineira da região, busca fidelizar a clientela junto ao seu poço particular, mas a polarização política interfere.

Quando: terça-feira, 26, às 16h15min

Onde: Canal Brasil





Terror

O cinema do Shopping Iguatemi Bosque exibe nesta terça-feira, 26, o filme de terror "Alice No País das Trevas". Após a morte de seus pais, a jovem Alice vê sua tia idosa em um palacete de sua família. No entanto, eventos cada vez mais misteriosos e inesperados começam a se desenrolar ali, ao mesmo tempo em que Alice conhece uma porção de personagens estranhos que vivem na mansão.

Quando: terça-feira, 26; sessões dubladas às 16h15min e às 20h20min e legendada às 22h05min

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas na bilheteria e em Ingresso.com