Uma recomendação do hotel é que o turista leve pouca bagagem, por exemplo, uma mala de até 10kg. Isso porque tem muitas trocas de meios de locomoção para chegar ao hotel.

Para não carregar tanto peso, é melhor calcular um um conjunto de peças para o dia e outro para à noite, considerando o número de dias que você ficará hospedado na floresta

Além disso, roupas leves, que sequem rápido e que sejam respiráveis são as que combinam melhor com o clima da Amazônia.

Outro ponto importante sobre as roupas são as cores, visto que as neutras (verdes claros, nuances de cinza, bege) são mais indicadas por facilitarem que você se camufle com a floresta.

Dessa forma é mais difícil de espantar animais que você pode encontrar pelo caminho. Veja abaixo os itens recomendados pelo hotel:

Atividades ao ar livre

Camisetas leves (dry-fit)

Camisetas de manga longa

No mínimo duas calças (Cargo, tactel, polyester, nylon…)

Tênis confortáveis ou botas de trekking

Boné ou chapéu

Meias compridas e confortáveis que você possa usar sobre a barra da calça

Capa de chuva

Binóculos

Óculos de sol

Protetor solar (ou mesmo protetor solar à prova d'água

Repelente (porém é importante saber que na região do Juma o nível da acidez da água é alta e os mosquitos não se reproduzem)

Câmera

Mochila ou uma boa pochete

Lenço ou echarpe (Protege do sol, de insetos e você pode molhá-lo e depois usá-lo para ajudar a abaixar a temperatura)

Sacolas impermeáveis para proteger os equipamentos eletrônicos