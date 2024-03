Quais passeios podem ser feitos?

Foto: Fernanda Guimarães/Marketing Gol Casa de moradores da região integram percurso turístico

Pesca de piranha

Logo no primeiro dia, saímos em um barco para pescar a famosa Piranha e também outros peixes da região amazônica.

Fomos em três locais diferentes para tentar achar algo e, na segunda tentativa, o guia encontrou um Tucunaré, peixe muito conhecido na região que pode chegar a 92 centímetros.

Já a piranha foi encontrada no terceiro local, depois de muita busca. É importante destacar que todos os animais retornam para o rio. Além disso, a pesca é mais fácil na época da seca, pois na cheia os peixes se escondem nos igapós e o acesso é mais difícil.

Escalada na árvore

O Juma tem uma parceria com a Amazon Tree Climbing, uma empresa especializada em escalada em árvores, o que possibilita uma outra perspectiva da floresta.

Nesta, foi possível escalar uma castanheira de mais de 40 metros. É claro, com os equipamentos necessários.

Os guias são atenciosos e explicam como funciona o processo da subida, o que pode aliviar o medo que alguém possa sentir ao tentar. No fim, a sensação de ver a floresta por outro ângulo é inexplicável.

Contudo, é importante destacar que o passeio não é recomendado para quem tem medo de altura ou possui algum problema na coluna.

Sumaúma

Outro passeio foi a visita a uma enorme Sumaúma, de aproximadamente 100 anos. A Sumaúma é considerada a maior árvore da Floresta Amazônica tanto em altura (atingindo até 40 metros), quanto em diâmetro do tronco.

A que visitamos, o guia Marcos afirmou que possuía cerca de 200 a 250 anos. É possível também passar por debaixo dos buracos que existem na árvore e realizar um pedido. Durante o caminho, vários botos - tanto o rosa quanto o cinza - deram as caras no meio do rio.

Torre de observação

Com 31 metros de altura, a estrutura é exclusiva para quem se hospeda no hotel, com vista para a mata e o Rio Juma a partir de uma outra perspectiva - ideal para os que não conseguirem fazer a escalada.

O local também é atrativo para os fãs de birdwatching, pois conseguem avistar diferentes espécies de aves.

E, assim como outras áreas do Juma Amazon Lodge, a torre de observação foi projetada e construída de forma sustentável. Sua estrutura é feita com ferro e madeira de manejo, retirada dos mais de sete mil hectares de propriedade do hotel.

Focagem noturna

Durante a noite, saímos de barco para observar jacarés, sapos e pássaros durante 1 hora. Para conseguir vê-los, o guia utiliza apenas uma lanterna.

A partir dela, o guia Artêmio explicou que é possível localizar os animais noturnos por causa do olho, que brilha quando a luz foca nos animais. O passeio é feio praticamente às cegas, já que não é possível enxergar quase nada na escuridão amazônica.

Amanhecer no Rio Juma

Durante o amanhecer, consegue-se observar as mudanças de cor do céu amazônico sob o canto dos pássaros dentro do rio.

A saída aconteceu ainda no escuro para chegar em um local que desse para ver o nascer do sol. Porém, só quando chegamos perto do hotel foi possível ver algo.

Caminhada na floresta com churrasco

Neste passeio, feito sempre em trilhas pouco exploradas, os guias passam noções de sobrevivência na floresta, explicações sobre a vida selvagem amazônica e também mostram plantas que são comestíveis, medicinais e úteis para várias outras necessidades.

No total, foram duas horas e meia de caminhada. Logo após, foi servido um churrasco na floresta, baseado na culinária regional e feito na brasa. Assim que o almoço acabou, havia a opção de armar redes para descanso em meio à floresta.

Passeio de canoa a remo

Este passeio é um feito de canoa a remo pelos igarapés (riachos) e igapós (floresta inundada, mais visível durante o período da cheia dos rios). Durante o percurso, é possível ouvir os barulhos misteriosos da floresta.

Plantio de uma árvore

É disponibilizada uma muda de árvore nativa para plantio na própria floresta. A atividade é uma ação de conscientização para entender a importância da preservação.

Visita à casa de um caboclo

Neste passeio, um caboclo passa conhecimentos sobre plantas medicinais e demonstra, dentre outras coisas, como é feita a farinha de mandioca, principal atividade econômica da região.

Lá, também deu para provar o beiju feito na hora, além de tomar um caldo de cana. Além disso, o guia Nelson nos deu Jambu, planta nativa da região amazônica, para provar. A iguaria, inclusive, é famosa por deixar a região da boca dormente.