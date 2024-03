Cineteatro São Luiz recebe espetáculo que aborda etarismo e experiência na dança

Foto: Silvia Machado/Divulgação Espetáculo "Corpos Velhos - Pra Que Servem?", elenco composto por artistas com décadas de trajetória nos palcos e nos bastidores

Com a intenção de reunir pessoas com carreira longa na dança brasileira, Luis Arrieta propôs a obra "Corpos Velhos - Pra Que Servem?". O espetáculo será apresentado no dia 28 de março no Cineteatro São Luiz, às 19 horas, e 29, no Teatro David Linhares, Centro Cultural Companhia de Dança, no mesmo horário, em Paracuru.

O trabalho traz danças possíveis para corpos mais velhos, já que o elenco é composto por bailarinos de 60 a 90 anos. Junto com Célia Gouvêa, Décio Otero, Lumena Macedo, Marika Gidali, Neyde Rossi, Mônica Mion, Iracity Cardoso e Yoko Okada, o coreógrafo argentino Luis Arrieta explora gestos, movimentos e experimentam a dança que o corpo de cada um permite.

"A ideia inicial não era colocar em pauta a questão do etarismo, logicamente quando escalei o elenco foi algo que automaticamente foi relacionado", explica Luis. "O ponto de partida da montagem é a junção de gente com muita experiência, que já nos conhecemos ao longo da vida, por causa da dança, mas que tomamos caminhos diferentes e nos cruzamos entre uma coreografia e outra", pontua o artista portenho.

A proposta era elaborar uma produção que reunisse o acervo de Arrieta e diante da necessidade de uma contrapartida, um dos requisitos para no Fomento à Dança, incentivo que possibilitou a feitura da obra.

O contato do argentino com a dança aconteceu quando ele tinha 20 anos. Luis atuava em um escritório, até que um dia um colega o convidou para fazer a audição para a Escuela del Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Oscar Araiz, em 1972. A partir disso, seguiu na arte e, em 1974, veio para o Brasil dançar no Ballet Stagiu, Balé da Cidade de São Paulo e Associação de Balé do Rio de Janeiro.

O processo de montagem e criação de "Corpos Velhos - Pra Que Servem?" foi simples, segundo o artista, de modo que é quase todo feito no improviso, com base no limite de cada um em cena. "As possibilidades são as do dia a dia. A partir de exigências comuns como levantar da cama para realizar os afazeres, vamos explorando", conta Mônica Mion.

Presente no espetáculo, a bailarina não está na ativa nos palcos desde 2001, quando se tornou diretora do Balé da Cidade de São Paulo. "Eu achava que, para dirigir a companhia, eu tinha que me dedicar totalmente a isso, não podia ser uma concorrente dos bailarinos. Estar ali no meio deles participando. Apesar de eu ter sido diretora de pessoas com quem eu trabalhava", revela Mion.

A artista ficou na direção da companhia por nove anos, depois, se afastou da dança por questões pessoais, retornando somente em 2014 para participar do conselho curador do Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina. Ainda afastada dos palcos, que só veio a ocupar novamente com o convite de Luis para o novo trabalho.

"A minha geração já almejava continuar dançando", conta a artista. Mônica iniciou os estudos no balé "tardiamente", como ela própria afirma, aos 12 anos. Com passagens pelo balé Stagium e o Balé da Cidade de São Paulo, a bailarina não considerava parar por causa da idade. Hoje, a artista tem 70 anos, sendo a segunda mais nova do grupo.

Célia Gouvêia, que além de dividir a cena com Mion e Arrieta, ministrará o seminário com a colega de dança com o tema "Envelhecer na Dança - o que perdura nos corpos?' - Corpos Velhos: para que servem?", como parte da plataforma Corpos Longevos.

Diferente da parceira de cena, Gouvêia deu os primeiros passos na dança aos 9 anos. Parando apenas para se dedicar a faculdade de Filosofia, em 1968, na Universidade de São Paulo. Com passagens pelo Mudra - Centro Europeu de Aperfeiçoamento e de Pesquisa dos Intérpretes do Espetáculo, dirigido por Maurice Béjart e Teatro Galpão, Célia nunca saiu dos palcos.

"Tenho 65 anos e é curioso que assim, o amor a dança ele não cessa, ele se modifica", destaca a bailarina. "Eu tinha uns 40 e poucos anos quando passei a ter um outro pensamento em relação à dança. "Não era mais você seguir o modelo externo, você copiar um professor, um coreógrafo. Era você se voltar para o interior de você, perceber como que o movimento circula no seu corpo", pontua Gouvêia.

"Por exemplo, o Décio Otero não caminha, mas ele vai trazer todas as memórias e faz aquilo que o corpo dele permite", aponta Luis Arrieta, referenciando o co-fundador do Ballet Stagium, companhia de dança contemporânea de São Paulo.

Para Mônica, um dos pontos que mais chama atenção na produção é a forma como os bailarinos do espetáculo de Arrieta se posicionam no palco. "A presença das pessoas em cena é o que mais impacta. Porque são pessoas que têm uma vivência de palco de experiência de dança de do movimento. São donos do seu corpo então aquilo a presença mesmo fazendo", salienta.

"Os idosos já são invisíveis quase dentro da sociedade, já é um assunto, que pouco se fala. Dentro das artes, um músico tem uma carreira mais longa, assim como um ator, um escritor, um cantor. Mas agora não se pensa que o bailarino possa ter justamente por causa dessa do vigor que vai se perdendo", elucida Mion.

"Porque a dança é associada a essa energia, desempenho, técnica, virtuosismo. Mas o virtuosismo também está nos pequenos gestos", defende a artista. "Esse nosso trabalho tem uma uma relação de empatia, ele toca as pessoas porque tem uma humanidade. E tem esse propósito de mostrar que você pode já ter uma idade, mas que você tá lá forte, inteiro, potente, o propósito é esse", enfatiza Célia.

O espetáculo já se apresentou no Sesc de São Paulo e Campinas. O grupo começou a se reunir em março de 2023 e estreou em setembro do mesmo ano.

Escuta do tempo

Dirigido por Silvia Moura e protagonizado por ela própria com Priscila Queiroz e Michele Tajra, "Escuta do Tempo" propõe uma reflexão sobre a rotina acelerada e mudanças que não são sentidas dentro desse processo.

O trabalho é um convite à apreciação do tempo, ressignificação das marcas de envelhecimento, que ainda são percebidas de forma negativa. Acolher a si mesmo, aceitar a beleza de cada fase e viver com calma.

O espetáculo nasce a partir das refllexões geradas durante a pandemia de covid-19. Momento em que Silvia diz ter envelhecido 20 anos devido o estresse e a ansiedade geradas pelo confinamento. Após a morte da mãe em 2020, Moura começou a calcular quanto tempo ela ainda tinha de vida e aproveitar os dias que ainda tem se tornou uma demanda urgente.

Quando: 1º e 5 de abril, a partir das 18 horas

1º e 5 de abril, a partir das 18 horas Onde: Sobrado da Abolição (rua Maj. Crisanto de Almeida, 1926 - Centro, Pacatuba) e Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Sobrado da Abolição (rua Maj. Crisanto de Almeida, 1926 - Centro, Pacatuba) e Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) Mais informações: bienaldedanca.com

Preta Rainha

Depois de uma década da estreia do solo "Mulata", a Cia Dita apresenta Wilemara em novo trabalho. Na trama, a multiartista revisita memórias, se apropriando do legado ancestral e cultural herdado de sua família por meio da dança, percussão, canto, crença, corpo e voz.

Wila mergulha na poética e na política presentes em suas danças, criando uma movimentação com tom antirracista e potente.

Quando: domingo, 31, às 21 horas

domingo, 31, às 21 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 125 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 125 - Centro) Mais informações: bienaldedanca.com





14ª Bienal Internacional de Dança do Ceará

Quando: 28 de março a 7 de abril

28 de março a 7 de abril Onde: Fortaleza, Paracuru, Trairi, Itapipoca e Pacatuba

Fortaleza, Paracuru, Trairi, Itapipoca e Pacatuba Mais informações: bienaldedanca.com





"Corpos Velhos - Pra Que Servem?"