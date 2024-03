O SANTO São Ruperto

Descendia dos rupertinos, família que dominava com o título de conde a região do médio e do alto Reno. Recebeu sua formação de cunho monástico irlandês e fundou, próximo à cidade romana de Juvavum, o mosteiro dedicado a São Pedro, o mais antigo da Áustria. Perto do mosteiro, surgiu um mosteiro feminino que foi confiado à direção da abadessa Erentrude, sobrinha do santo. Foi assim que surgiu a Nova Salisburgo e Ruperto é reconhecido como seu fundador. Sua influência alastrou-se tanto que é festejado não só nas regiões de língua alemã, como também na Irlanda, onde estudou. Morreu no dia 27 de março de 718, um domingo de Páscoa, depois de rezar a missa, no mosteiro de Juvavum. Suas relíquias estão guardadas na catedral de Salzburgo, construída no século XVII.