Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 27 de março (27/03)

Foto: Dani Gurgel/Divulgação Hamilton de Holanda Trio faz apresentação gratuita na inauguração

Nesta quarta-feira, 27, será inaugurada a Escola Pública de Música de Fortaleza. Anexo da Vila das Artes, o evento de abertura do novo espaço terá programação musical aberta para todos os públicos com início às 19 horas. Na ocasião, o grupo Marimbanda e Hamilton de Holanda Trio fazem shows no local, além do Quarteto de Cordas da Escola Pública de Música da Vila das Artes que fará uma apresentação especial junto de músicos convidados.

Quando: quarta-feira, 27, às 19 horas

quarta-feira, 27, às 19 horas Onde: rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora

rua Capitão Gustavo, 3552 - Joaquim Távora Instagram: @viladasartesfortaleza

@viladasartesfortaleza Gratuito

Roda de conversa

O Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza nesta quarta-feira, 27, roda de conversa com os ferroviários, tendo como convidado especial Francisco do Carmo Queiroz, conhecido como Seu Bandeirão, para falar sobre "Acidentes na ferrovia cearense".

Quando: quarta-feira, 27, às 14 horas

quarta-feira, 27, às 14 horas Onde: Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará (rua Dr. João Moreira, 540, Centro)

Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará (rua Dr. João Moreira, 540, Centro) Gratuito

Exposição "Museu da Mão"

A exposição "Museu da Mão" abre nesta quarta-feira, 27, no Museu da Cultura Cearense (MCC), às 18 horas. Com mais de 400 itens, entre ferramentas, esculturas em madeira, pinturas, desenhos, gravuras e peças feitas à mão produzidas pelo artista paulistano Rubens Matuck, a mostra ficará disponível na sala 1 do MCC, localizado no Dragão do Mar, até o mês de setembro.

Abertura: hoje, 27, às 18 horas

hoje, 27, às 18 horas Visitação: quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; sábados, domingos e feriados, das 13 horas às 18 horas

quarta a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; sábados, domingos e feriados, das 13 horas às 18 horas Onde: sala 1 do Museu da Cultura Cearense (avenida Pres. Castelo Branco, s/n - Praia de Iracema)

sala 1 do Museu da Cultura Cearense (avenida Pres. Castelo Branco, s/n - Praia de Iracema) Gratuito





Quarta do Humor

A Quarta do Humor desta semana traz as comediantes Juliana Maia e Patrícia Nassi para uma apresentação especial no palco Galeria do no Centro Cultural Banco do Nordeste. O evento é gratuito.

Quando: quarta-feira, 27, às 12 horas

quarta-feira, 27, às 12 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D'Eu, 500 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D'Eu, 500 - Centro) Mais informações: @ccbnb_fortaleza

@ccbnb_fortaleza Gratuito





https://www.instagram.com/viladasartesfortaleza/

Lançamento literário

A escritora Glória Diógenes lança nesta quarta-feira, 27, seu primeiro livro de contos. Intitulado "Avarias", a publicação destaca o poder do feminino e debate sobre as realidades do ser humano. O evento gratuito de lançamento acontece na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece), a partir das 18 horas. No momento, o livro estará à venda por R$ 48.

Quando: às 18 horas

às 18 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Poço da Draga

Nesta quarta-feira, 27, a praia do Poço da Draga recebe a ação "Escudos contra os morticídios", que leva arraias de três metros para o céu da orla de Fortaleza. Desenvolvido no Laboratório de Artes Visuais da Porto Iracema, a obra é do artista fortalezense Kulumym-Açu, que também trabalha com dramaturgia, literatura e colagens digitais e analógicas. O evento é gratuito e tem início às 16 horas indo até o pôr do sol.