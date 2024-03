Áries 21/03 a 20/04 Procure se libertar de situações opressoras e ampliar o pensamento. A dinâmica interpessoal pode esbarrar em situações que deixam o entorno na defensiva, devida a tensão lunar com Urano e Marte, pedindo uma postura conciliadora e disposta a fazer acordos.

Touro 21/04 a 20/05 Busque valorizar as afinidades e o companheirismo. O trabalho em grupo tende a se mostrar desafiador diante de questões hierárquicas e da incompatibilidade de interesses, conforme aponta a tensão lunar com Urano e Marte, o que pede uma postura diplomática.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente inserir prazeres na convivência que ajudem você a romper com o estresse e resgatar a paz interior. O entorno imediato pode testar seu equilíbrio emocional e seu senso crítico ao oferecer demandas desgastantes, devido à tensão da Lua com Urano e Marte.

Câncer 21/06 a 22/07 É fundamental se manter fiel ao orçamento e usar a criatividade para suprir possíveis lacunas materiais. A Lua tensionada com Urano e Marte tende a alertar para a necessidade do critério e da disciplina na gestão do cotidiano, especialmente no quesito investimentos.

Leão 23/07 a 22/08 Busque romper com a animosidade, dando o melhor de si. É preciso se mostrar aberta ao diálogo pelo bem das relações cotidianas, mesmo que o entorno imediato se mostre hostil, considerando a tensão lunar com Urano e Marte.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua desenvoltura na gestão do cotidiano tende a se ampliar diante da harmonia lunar com Vênus e Netuno. A comunicação fragilizada pela tensão lunar com Urano e Marte tende a deixar as relações vulneráveis. Sendo assim, é importante ter atenção à sua postura e à qualidade da informação.

Libra 23/09 a 22/10 É preciso exercitar a economia criativa. Falhas estratégicas tendem a lhe deixar em situação financeiramente desvantajosa, visto a tensão lunar com Urano e Marte. Pensando nisso, busque analisar as situações antes de comprometer o orçamento.

Escorpião 23/10 a 21/11 É fundamental se permitir prazeres sociais. Situações difíceis no dia a dia podem exigir demais de você neste momento, conforme sinaliza a tensão lunar com Urano e Marte, o que tende a lhe render estresse e cansaço.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure se manter discreta sobre as situações que lhe preocupam e buscar recolhimento no cotidiano doméstico. A Lua tensionada com Urano e Marte tende a apontar dificuldades interferindo na autoconfiança, prejudicando sua capacidade de expressão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É preciso usar a criatividade e valorizar recursos alternativos. Restrições financeiras sinalizadas na tensão lunar com Urano e Marte tendem a afetar seus movimentos e obstruem o usufruto social, pedindo uma mudança de perspectiva sobre os interesses.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure evitar o estresse e ter atenção às soluções que estão ao seu alcance, mas que são desvalorizadas por aparentarem simplicidade. As demandas profissionais podem se mostrar desafiadoras frente à tensão lunar com Urano e Marte, mas a harmonia com Vênus e Netuno tende a lhe trazer tranquilidade.