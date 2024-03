Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 29 de março (29/03)

Foto: Vitrine Filmes/Divulgação Musicos do Clube da Esquina em Diamantina, Minas Gerais

Nesta sexta-feira, 29, o Cinema do Dragão recebe a estreia de "Nada Será Como Antes - a Música do Clube da Esquina". Com direção de Ana Rieper, o documentário relembra a criação de "Clube da Esquina", considerado um dos principais álbuns da música brasileira. O projeto audiovisual traz entrevistas de diversas personalidades da década de 1960, como Beto Guedes e Toninho Horta, além de depoimentos de Milton Nascimento e Lô Borges.

Quando: sexta-feira, 29, às 18h10min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira)

Vendas: bilheteria do Dragão do Mar ou site ingresso.com





Páscoa no Beach Park

A Vila Azul do Mar, localizada na área de convivência do Beach Park, realiza uma programação especial de Páscoa com atividades para toda a família. Nesta sexta-feira, 29, a partir das 17 horas, o Trio Aquarelinha realiza uma apresentação musical especial que contará com a participação do Dj Coelho e os Beach Friends. Na sequência, às 19h50min, as crianças são convidadas para participar da pintura em rosto, roleta divertida e sessão de fotos com coelhinho Nino.

Quando: sexta-feira, 29, a partir das 17 horas



Onde: Vila Azul do Mar, no Beach Park (rua, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)



Couvert: R$ 15



Mais informações: @vilaazuldomar



Imprensa Food Square

Nesta sexta-feira, 29, o Imprensa Food Square, localizado na avenida Desembargador Moreira, terá um momento especial voltado para a Páscoa. Com início às 17h57min, o momento especial irá reunir as crianças visitantes para uma caça aos ovos. Na ocasião, os personagens Mickey, Minnie, Donald, Pluto e o Coelhinho da Páscoa vão acompanhar os participantes na atividade.

Quando: sexta-feira, 29, a partir das 17h57min



Onde: Imprensa Food Square (avenida Desembargador Moreira, 2355 - Aldeota)



Mais informações: @imprensafoodsquareoficial



Gratuito



Noite das Boiadeiras

O Bar Lions, localizado no Centro de Fortaleza, realiza nesta sexta-feira, 29, a festa "Noite das Boiadeiras". Com início às 22 horas, o evento contará com discotecagem dos DJs Lemon4nti, Bugzinha e Monstrava. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site do Sympla. A partir das 23 horas, o valor da entrada no espaço custará R$ 5.

Quando: sexta-feira, 29, a partir das 22 horas

Onde: Bar Lions (rua General Bezerril, 376 - Centro)

Quanto: R$ 5 após às 23 horas. À venda no Sympla

Mais informações: @barculturallions

Roda de Samba

Nesta sexta-feira, 29, o Motolibre realiza mais uma edição da festa "Roda de Samba". Com início às 21 horas, o evento contará com apresentações dos músicos Marcelo di Holanda e Mateus Farias, e do cantor Belinho. Os ingressos para a festa estão disponíveis no Sympla, com valor de R$ 25.

Quando: sexta-feira, 29, às 21 horas

Onde: Motolibre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quando: R$ 25. À venda no Sympla

Mais informações: @motolibrebar

Rock nacional

Localizado no Jóquei Clube, o The Bar realiza uma programação que irá celebrar o rock nacional nesta sexta-feira, 29. Com início às 18 horas, o evento terá show do grupo Vincit, que fará um tributo à Legião Urbana. Na sequência, às 23h30min, a banda Fullrock traz um repertório extenso para homenagear o rock nacional.