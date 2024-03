Semana Santa: pão ganha destaque e variedade em padarias de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,27.03.2024: A importância e origem do pão na semana santa. Molino Padaria Artesanal.

Um dos itens mais populares da mesa dos brasileiros é o pão, esse alimento está presente no café da manhã, no lanche da tarde ou até mesmo na hora do jantar. Também possuindo grande importância histórica, em muitas culturas, tanto no Oriente como no Ocidente, ele adquiriu um significado que vai muito além da simples fonte de nutrição.

Na semana santa ele tem uma importância significativa na religião católica, devido ao relato da Última Ceia, onde Jesus compartilhou o pão com seus discípulos durante a instituição da eucaristia, simbolizando o corpo de Cristo.

De acordo com a professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará(IFCE) e doutora em Cultura Alimentar pela Universidade de Barcelona, Roberta Becco, o pão permeia a própria história da humanidade e existem várias teorias que podem ser apontadas como a origem dele.Uma delas é que os primeiros pães foram elaborados no período neolítico, cerca de 8 mil anos atrás.

"Os cereais mais cultivados no Oriente Médio, eram o trigo, arroz e provavelmente torrados em fogueiras a céu aberto. Era elaborado nos vales dos rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia (atualmente onde se encontra o Iraque), e no vale do rio Hindu. Supõe-se que teria formato oval e achatado,e era feito com grãos triturados como aveia, cevada, trigo e gergelim", explica.

Molino Padaria Artesanal

Inaugurada em 2022 em Fortaleza, a Molino vem crescendo no mercado, produz em média 400 pães por dia e possui um cardápio diversificado para quem gosta de fazer uma boa refeição acompanhada por uma variedade de pães.

O alimento é feito com fermentação longa e natural, de acordo com a necessidade de cada produto e resultado final desejado, o que gera uma melhor qualidade de textura, sabor, aroma, beleza e influencia diretamente na melhor digestão do nosso organismo.

Padaria Portugália

Atuando desde 2007 em Fortaleza, a panificadora com raízes portuguesas já é tradicional na cidade. Sabor incomparável, casca crocante e aspecto rústico são características marcantes dos pães do local, feitos com fermentação natural.

Além do pãozinho quente, o bufê conta com mais de vinte itens, como frutas, frios, salgados, pão de queijo e doces.

Painê Artesanal

Na padaria Painê todos os pães são feitos a mão e utilizando a fermentação natural, que proporciona um alimento mais saudável e saboroso, com mais textura e crocância, sem a adição de conservantes ou melhoradores de sabor.

Padoca Les Roche

A panificadora é um negócio gastronômico de Juarez e Vivian Santana. O próprio Juarez é o responsável pela produção de pães do local, realizada com fermentação natural e farinhas de qualidade. O local tem um cardápio que atende ao paladar exigente para um café da manhã e os pães de produção diária lotam a bancada e a vitrine do local.

