Documentário "Fausto - Folia das Formas" celebra 80 anos do poeta das cidades

No próximo dia 5 de abril, o compositor, arquiteto e urbanista Fausto Nilo celebrará oito décadas de vida. Um dos principais letristas do Brasil, o cearense foi responsável não só por grandes clássicos da música nacional, como "Dona da Minha Cabeça", mas por obras de impacto no Ceará, a exemplo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Na esteira da celebração dos 80 anos de Fausto Nilo, o pesquisador, professor e colunista do O POVO, Lúcio Flávio Gondim, desenvolveu um projeto especial. Reunindo gestores de cultura, artistas e familiares do cearense, a série documental "Fausto - Folia das Formas" integra a iniciativa "Faustointenta". O material será disponibilizado ao público na sexta-feira, 5, dia do aniversário de Nilo.

O primeiro capítulo da produção será exibido no Cinema do Dragão. A série leva ao público uma perspectiva mais ampla sobre a obra do artista. O trabalho foi realizado ao longo de três meses de filmagens e reúne depoimentos de parceiros musicais, secretários da Cultura do Ceará, fãs e artistas locais. Um dos objetivos é discutir "como a figura de Fausto Nilo permeia a teia social de maneira tão ampla".

A produção seguirá trajeto de circulação por diferentes locais do Estado. A primeira parada será no Cinema do Dragão, no dia 5 de abril, às 19 horas, com retirada de ingressos uma hora antes da sessão. O formato se repetirá em 10 de abril, quando o primeiro episódio será exibido no Cineteatro São Luiz. Em ambas as sessões haverá debate com o idealizador da série e com alguns entrevistados.

Cidades do Interior também serão contempladas, incluindo Quixeramobim, terra natal de Fausto Nilo e de Lúcio Flávio. Segundo o colunista, o projeto "está em aberto", pois afirma que os outros episódios serão exibidos "à medida que apoiadores e editais chegarem" para oferecerem suporte à produção.

Como relata Lúcio Flávio Gondim, o documentário traça um "percurso histórico" de Fausto Nilo, apresentando como o "menino de Quixeramobim" chega a uma Fortaleza "que está começando a se tornar uma grande metrópole".

Além disso, retrata momentos como a instalação da Universidade Federal do Ceará (UFC), o retorno de Fausto Nilo ao Ceará após 14 anos no Rio de Janeiro (RJ), grandes construções assinadas por ele e Delberg Ponce de Leon (como o Centro Dragão do Mar) e sua "luta de pensar a cidade para além dos formatos mais rígidos e comerciais".

Foram entrevistados na série documental nomes como Rodger Rogério, Ednardo, Paulo Linhares (sociólogo e ex-secretário da Cultura do Ceará), Marcos Sampaio (crítico de música e jornalista do O POVO), Luisa Cela (atual secretária da Cultura do Estado) e Delberg Ponce de Leon.

"A grande questão desse projeto não é uma homenagem somente à 'pessoa' Fausto Nilo. É uma reflexão sobre memória, arte e cidade", afirma Lúcio Flávio Gondim. Ele acrescenta: "É um projeto não só sobre o passado, mas sobre nossas questões atuais, sobre o entorno do Dragão do Mar, sobre o Pré-Carnaval e o Carnaval de Fortaleza, como essas festas e a músicas nos colocam diante da cidade… Foi um processo vivido por essa curiosidade".





Cidades tatuadas

As oito décadas de vida de Fausto Nilo representam uma enorme bagagem artística, que precisa ser devidamente registrada e preservada, assim como Fausto busca em sua atuação como agente cultural, haja vista a transformação da casa onde viveu no atual centro cultural da cidade de Quixeramobim, a Casa de Antônio Conselheiro, gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Celebrar sua contribuição magnânima é, portanto, um ato de justiça e reconhecimento a um dos maiores artistas que o Brasil já produziu, homenageando-o ainda em vida.

Uma das pautas centrais da Secretaria de Cultura do Estado, a descentralização dos saberes, passa por Fausto, que acionou o então secretário Fabiano Piúba e esteve à frente da transformação e abertura da Casa em Centro Cultural. Hoje novos desejos para a cidade que é centro geográfico do estado levam a assinatura do arquiteto e urbanista como o Memorial Antônio Conselheiro.

Para o quixeramobinense e psicanalista Oswaldo Costa Martins, a cidade vem ao longo dos últimos anos reconhecendo seus personagens e valorizando seus nomes, ao que passo que Fausto segue carregando sua cidade tatuada em versos: "Fausto diz algo recentemente que, a meu ver, é fruto de seu refinamento poético: sertão é esperar que vai chover".

Na brisa molhada dessa Poesia, o poeta quixeramobinense e amigo de Fausto, Bruno Paulino, compartilha uma prosa lírica sobre o aniversariante.

Fausto - Folia das Formas

Quando: sexta-feira, 5 de abril, às 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito; retirada de ingressos uma hora antes da sessão



Neste domingo, 31, o Vida&Arte dedica edição especial aos 80 anos de Fausto Nilo. Caderno visita infância, marcas na música, legados na arquitetura e parcerias com nomes como Fagner, Ednardo e Roberto Menescal. Para os assinantes do O POVO , o material já está disponível neste sábado, 30