ÁRIES

Procure manter a discrição sobre seus objetivos, a fim de se proteger da cobiça alheia, como alerta a tensão lunar com Marte, Saturno e Vênus. A Lua na área espiritual tende a ampliar seu olhar para as oportunidades de aprimoramento pessoal.

TOURO

Atenção às questões financeiras, pois elas podem oscilar frente à tensão lunar com Marte, Saturno e Vênus. Sua trajetória tende a ser norteada pelo autoconhecimento, com a Lua se deslocando pelo setor íntimo, favorecendo o amadurecimento de temas importantes.

GÊMEOS

Seus relacionamentos podem ser permeados por um forte sentimento de amizade frente à harmonia Sol-Lua, o que oportuniza experiências prazerosas em boa companhia. Conflitos no meio profissional podem ganhar força pela dificuldade em conciliar os interesses.

CÂNCER

Procure atuar analisando o impacto das suas ações na vida das pessoas próximas. Sol e Lua harmonizados no circuito do trabalho tendem a favorecer sua percepção das responsabilidades do dia a dia, o que lhe ajuda a atuar de forma equilibrada entre suas ambições e seu bem-estar.

LEÃO

Busque restringir seus contatos ao círculo de confiança, evitando exposição social excessiva. Prazeres sublimes e que elevem o espírito tendem a ser beneficiados hoje, o que nutre seu equilíbrio interior, visto a harmonia entre o Sol e a Lua.

VIRGEM

Tente encarar as dificuldades com serenidade. O recolhimento íntimo pode se mostrar gratificante nessa fase, o que lhe ajuda a colocar o pensamento em ordem e dar andamento a providências importantes, como aponta a harmonia Sol-Lua.

LIBRA

Busque dar atenção às necessidades do dia a dia. A fruição de conhecimento pode ser favorecida pela harmonia Sol-Lua, seja por meio de estudos individuais, seja com a participação de pessoas cujas trajetórias ajudem no seu processo de amadurecimento.

ESCORPIÃO

É fundamental estabelecer limites. Sol e Lua harmonizados podem destacar um momento oportuno para cuidar das bases materiais e dos empreendimentos profissionais. Contudo, do ponto de vista dos prazeres, imprudências tendem a aflorar em prol do consumo.

SAGITÁRIO

Tente evitar se distanciar da zona de segurança. A tendência é que você se abra aos prazeres da vida nesse momento de harmonia entre Sol e Lua, deixando-lhe mais confiante para lidar com seus interesses. No entanto, é fundamental ponderar antes de tomar decisões importantes.

CAPRICÓRNIO

Busque ser reservada e evitar intromissões externas. As necessidades emocionais e os desafios que abalam a confiança tendem a ficar em evidência, o que pode ajudar no seu processo de amadurecimento e aprimoramento, devido a harmonia Sol-Lua.

AQUÁRIO

Cuidado com estímulos sociais para que eles não lhe façam comprometer suas finanças. As relações podem se mostrar fonte de prazer nesse momento de harmonia Sol-Lua, o que lhe deixa mais descontraída e de bem com a vida.

PEIXES

Procure ter uma relação saudável com suas metas, evitando que isso lhe domine. Suas habilidades de gestão tendem a ficar em evidência, contando com conhecimento técnico e profissionalismo e uma postura confiante, visto a harmonia Sol-Lua.