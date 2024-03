Nasceu na Síria em 579. Teve boa formação cristã e literária. Aos 16 anos, sentiu-se chamado para a vida monástica eremítica, foi para o Monte Sinai e foi discípulo de um dos mestres do mosteiro mais famoso da região. Ele só saia do mosteiro quando precisava colher frutas, raízes e outros alimentos para si e para os monges. Todos começaram a procurá-lo para pedir conselhos e orientação espiritual. Quando completou 60 anos, Clímaco foi eleito abade geral de todos os monges e eremitas que habitavam o Monte Sinai. Como abade, São João Clímaco escreveu "Escada do Paraíso", onde apresenta trinta degraus para alcançar a perfeição da alma. Faleceu no dia 30 de março de 649, como exemplo de vida, amado, venerado e admirado por todos os cristãos, tanto os do Oriente quanto os do Ocidente.