Foto: Instagram @donaledaoficial Banda Donaleda é uma das atrações da Praia da Música

O projeto Praia da Música retorna a Icairaizinho de Amontada neste sábado, 30. A proposta do projeto é reunir linguagens artísticas e incentivar o cuidado com o meio ambiente e o turismo sustentável em uma programação gratuita realizada à beira mar. Esta nona edição conta com shows de Donaleda, Dona Zefinha, Forró Os Manos e o Reisado do Mestre Manoel Macaco de Matilha.

Quando: sábado, 30, às 17 horas

Onde: Icaraizinho de Amontada

Gratuito

Caixa Cultural

A Caixa Cultural Fortaleza segue exibindo em seu espaço a exposição interativa "Viajando com Tapetes Contadores", do grupo Os Tapetes Contadores de História. O coletivo completa 25 anos de carreira em 2024. A mostra apresenta narrativas costuradas e bordadas à mão pelo próprio grupo, em coloridos bonecos, vestimentas, tapetes, caixas, painéis e livros.

Quando: de terça a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo e feriados, das 10h às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Duna 2

Segue em cartaz em Fortaleza o filme "Duna - Parte Dois", dirigido por Denis Villeneuve. Na continuação, Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. A obra é estrelada por Timothée Chalamet e Zendaya. Inspirada em livro homônimo, a trama apresenta debate sobre os usos do meio ambiente e outras explorações.

Quando e onde: Ingresso.com

Xadrez

O RioMar Kennedy promove um Torneio Aberto de Xadrez. A ação é realizada em parceria com a Associação dos Enxadristas do Estado do Ceará e tem apoio da Liga Brasileira de Xadrez (LBX). Para participar, é preciso se inscrever na LBX (lbx.org.br/cadastro). Durante o evento, ocorrerão três torneios simultâneos, o Escolar (até 18 anos), Torneio Feminino, e o Absoluto (aberto para os demais públicos). As premiações chegam a R$ 1.200.

Quando: sábado, 30, a partir das 15 horas

Onde: Praça de Alimentação RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100)

Quanto: R$ 50