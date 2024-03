"Fausto - Folia das Formas" e outras programações culturais; confira

Foto: Aurelio Alves Compositor e arquiteto Fausto Nilo é homenageado no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza em 2024

Na próxima sexta-feira, 5, o Cinema do Dragão exibe o primeiro episódio da série documental "Fausto - Folia das Formas", produzida pelo professor, pesquisador e colunista do O POVO, Lúcio Flávio Gondim. O trabalho reúne depoimentos de parceiros musicais, fãs e secretários da Cultura.

Quando: sexta, 5/4, às 19h

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Biografia

Está disponível na plataforma O POVO a biografia de Fausto Nilo escrita pelo jornalista, editor do Vida&Arte e crítico musical Marcos Sampaio. A obra foi lançada pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), na coleção Terra Bárbara. O e-book passeia pela trajetória do cearense, abarcando sua infância, estudos, parcerias musicais e projetos arquitetônicos como o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Onde: mais.opovo.com.br/ebooks

Fausto no Streaming

A obra musical de Fausto Nilo é vasta e ganhou voz por meio de intépretes de diferentes gerações. No Spotify, a playlist "Fausto Nilo" reúne canções do cearense interpretadas por Pepeu Gomes, Céu, Moraes Moreira, Lulu Santos, Fagner, Nara Leão e muito mais. Também no serviço de streaming está disponível o álbum "Palavras Abandonadas", disco lançado por Fausto em 2018.

Onde: aplicativo de música Spotify

Dragão Encantado

Neste domingo, 31, a Praça Verde do Dragão do Mar recebe mais uma edição do "Dragão Encantado". A programação é direcionada para as crianças e se inicia às 16 horas. No local, há também o Brincando e Pintando no Dragão, com brincadeiras e atividades lúdicas para fazer a festa dos pequenos. As atividades seguem até às 19 horas.

Quando: domingo, 31, das 16h às 19 horas

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Sample

O Teatro Dragão do Mar recebe neste domingo, 31, sua primeira apresentação da XIV Bienal Internacional de Dança do Ceará. Intitulado "Sample: é que nem cortar quiabo", o número é um solo de Brunno de Jesus, da Bahia, que reverencia a memória de danças que deixaram rastros e se transformam em outras danças e homenageia artistas das danças negras, como Mestre King, Marilza Oliveira, Jorge Silva, Vania Oliveira, entre outros.

Quando: domingo, 31, às 19 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos retirados na plataforma Sympla Bileto