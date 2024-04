Áries 21/03 a 20/04 Tente fazer revisões e zelar por sua felicidade. Este momento astrológico tende a pedir um ritmo moderado para aprimorar as demandas e fortalecer o bem-estar pessoal, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, da fase minguante à nova.

Touro 21/04 a 20/05 Procure praticar autocuidado e cultivar serenidade. É preciso moderar as forças para dar espaço à meditação e ao aperfeiçoamento pessoal, visto que a Lua transita no segmento espiritual-crise, da fase minguante à nova.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Tente rever sua postura e seus interesses em prol de vínculos genuínos. Momento de transformação social que renova o círculo de confiança, considerando a Lua no eixo íntimo-amizades, da fase minguante à nova.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém rever seus objetivos e estratégias, buscando trilhar um caminho mais coerente com suas ambições e vocações. O momento pode favorecer mudanças que levem à renovação das parcerias, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, da fase minguante à nova.

Leão 23/07 a 22/08 É importante rever e renovar seus conceitos. Procure engajar nas responsabilidades do dia a dia, favorecendo ajustes que conciliam a rotina com atividades voltadas ao bem-viver, visto a Lua no segmento cotidiano-espiritual, da fase minguante à nova.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente reavaliar como os desafios podem levar à transformação pessoal e sentimental. Este momento astrológico pode favorecer revisões que levem ao fortalecimento interior e do círculo de confiança, visto a Lua no eixo social-íntimo, da fase minguante à nova.

Libra 23/09 a 22/10 Você tende a se conectar às necessidades interpessoais com a Lua no segmento família-relacionamentos, da fase minguante à nova, o que leva ao aperfeiçoamento do círculo íntimo. Procure rever sua postura e busque sinergia afetiva.

Escorpião 23/10 a 21/11 É importante fazer uma autoavaliação, o que lhe faz afinar os processos de gestão. O momento astrológico pode favorecer mudanças que ajudem a elevar a qualidade do dia a dia, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano, da fase minguante à nova.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém aperfeiçoar sua postura perante suas redes e valorizar os intercâmbios culturais. O momento astrológico tende a favorecer ajustes no compartilhamento de recursos e gastos com o lazer, visto a Lua no eixo material-social, da fase minguante à nova.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque rever prioridades e resgatar o prazer na convivência. O céu da semana pode motivar maior dedicação ao lar para aperfeiçoar a rotina em casa e renovar os vínculos interpessoais, visto a Lua entre seu signo e a área doméstica, da fase minguante à nova.

Aquário 21/01 a 18/02 É fundamental se libertar de crenças limitantes e valorizar as trocas culturais. O momento pode sugerir autoaprimoramento frente às dificuldades e em prol da extroversão emocional, considerando a Lua no eixo crise-comunicativo, da fase minguante à nova.