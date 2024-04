Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 1º de abril (01/04)

Foto: reprodução instagram @vignolioficial Novo menu executivo do Vignoli

O restaurante Vignoli está com novo menu. Lançado ainda no mês de março, a novidade do menu executivo do estabelecimento traz experiências em duas ou três etapas para os clientes. A experiência em duas etapas consiste em prato principal, com entrada, sobremesa ou café. Já a de três etapas possui menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa ou café.

Onde: Vignoli Fortaleza (Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles)

75º Salão de Abril

A edição de 2024 do Salão de Abril está perto de começar. Um dos principais eventos culturais do Brasil, a mostra chega a 75º com homenagens ao pintor cearense de 80 anos, Descartes Gadelha. O artista cearense tem sido um observador atento do cotidiano, representando de forma autêntica os personagens populares do Nordeste. A abertura do evento acontece nesta segunda-feira, 1º, às 18 horas, na Casa Barão de Camocim. O evento é gratuito, e os visitantes vão poder conferir em primeira mão as obras dos 38 artistas selecionados na nova edição, entre instalações, fotografias, pinturas, ilustrações, performances e outros trabalhos.

Quando: segunda-feira, 1º, às 18 horas

Nova temporada

Nesta segunda-feira, 1º, estreia no Cartoon Network a nova temporada de "Tiny Toons Looniversity". A segunda temporada acompanha Perninha, Lilica e seus novos amigos Presuntinho, Plucky Duck e Sweetie na Looniversidade Acme. Na instituição, eles formam laços uns com os outros e aprimoram suas habilidades como desenhos animados. O grupo irá contar com a ajuda de outros personagens do universo de Looney Tunes. Novo episódio da série será exibido todas às segundas-feiras às 19 horas.

Onde: canais Cartoon Network e Cartoonito

Prêmio Sesc

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura. Chegando à 21ª edição este ano, a premiação traz novidades para os participantes, como a adição da categoria "Poesia" e prêmio de R$ 30 mil em dinheiro para os vencedores. As produções inscritas serão analisadas por comissões julgadoras de todo o País, formadas por escritores, jornalistas e críticos literários. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril, de forma on-line, no site do projeto.

Inscrições: até 22 de abril

