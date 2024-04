Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 1º de abril (01/04)

Foto: Silvia Machado/Divulgação Espetáculo de dança "Estudos para quimera"

Nesta terça-feira, 2, o Teatro Dragão do Mar recebe a apresentação de dança "Estudos para Quimera", a partir das 19 horas. Com apresentação de Irupé Sarmiento (Argentina) e Jorge Garcia (Pernambuco/São Paulo), o momento integra a programação XIV Bienal Internacional de Dança do Ceará. O acesso ao espetáculo é gratuito, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Quando: terça-feira, 2, às 19 horas

terça-feira, 2, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito. Ingressos no Sympla





Sessão especial

A rede de cinemas UCI promove nesta terça-feira, 2, a exibição especial de "Kung Fu Panda 4". O evento "UCI Azul" faz parte da programação do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no qual os cinemas dos shoppings Iguatemi Fortaleza e Parangaba vão ter sessões voltadas para o público com TEA, com salas com luzes levemente acesas e o volume de som reduzido, além do filme ser dublado.

Quando: terça-feira, 2

terça-feira, 2 Ingressos e mais informações: www.ucicinemas.com.br





Mundo Bita

A segunda temporada da série infantil "Mundo Bita Imagine-se" estreia nesta terça-feira, 2, no Cartoonito e na Max. O lançamento marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e traz nos novos episódios Léo, novo personagem do grupo com transtorno de espectro autista.

Quando: segunda-feira a sexta-feira, às 14 horas

segunda-feira a sexta-feira, às 14 horas Onde: canais Cartoonito e Max

Promoção

Nesta terça-feira, 2, as sessões do Cinema do Dragão estão com ingressos promocionais. Em cartaz no estabelecimento localizado no Dragão do Mar, estão os filmes "O Menino e a Garça", "Saudosa Maloca", "Nada será como antes - A música do Clube da Esquina" e "Tudo ou Nada", com sessões de 13h40 às 19h50.

Quando: terça-feira, 2, sessões a partir de 13h40min

terça-feira, 2, sessões a partir de 13h40min Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) Vendas: bilheteria física ou Ingresso.com





Festival de Teatro de Acopiara

Estão abertas as inscrições para a 27ª edição do Festival de Teatro de Acopiara (Fetac). Com o tema "Revivendo o Espírito do Teatro", o evento irá acontecer na cidade de Acopiara, e reunirá artistas, grupos selecionados e convidados entre os dias 4 e 11 de maio. Podem ser inscritos trabalhos inéditos ou não, voltados para o público adulto e infantojuvenil. As inscrições vão até esta sexta-feira, 5, sendo realizada via formulário on-line no blog Cia Cordel.

Inscrições até sexta-feira, 5

Onde: CiaCordel.blogspot.com

CiaCordel.blogspot.com Gratuito





Museu da Indústria

Localizado no Centro de Fortaleza, o Museu da Indústria tem funcionamento de terça-feira a sábado, das 9 horas às 17 horas, e aos domingos, das 9 horas às 13 horas.

Quando: terça-feira a sábado, das 9 horas às 17 horas; domingos, das 9h às 13h

terça-feira a sábado, das 9 horas às 17 horas; domingos, das 9h às 13h Onde: rua Dr. João Moreira, 143

rua Dr. João Moreira, 143 Mais informações: @museudaindustria

@museudaindustria Gratuito

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp