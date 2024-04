Salão de Abril abre 75ª edição com homenagem a Descartes Gadelha

Foto: Nayra Maria/Divulgação Em 2024, Salão de Abril homenageia Descartes Gadelha

Com homenagem ao pintor, desenhista e escultor cearense Descartes Gadelha, o tradicional Salão de Abril chega à 75ª edição nesta segunda-feira, 1º, quando ocorre a abertura do evento. Novamente sediada no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, a exposição fica disponível para visitação de forma gratuita até o fim de junho.

Ao todo, são exibidas 38 obras de artistas nordestinos e duas do próprio Descartes Gadelha. O público pode conferir instalações, fotografias, pinturas, ilustrações, performances e outros trabalhos. Ao longo da edição, o Salão de Abril também promoverá atividades como seminários e intervenções artísticas.

Entre os nomes presentes nesta edição estão artistas como Blecaute, Gerson Ipirajá e Amanda Nunes. Neste ano, o Salão de Abril reúne obras de profissionais de cidades como Juazeiro do Norte, Crato, Aratuba, João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Teresina (PI), além de Fortaleza. Os projetos inscritos foram avaliados por equipe curatorial formada por Aldonso Palácio, Cecília Bedê, Junior Pimenta e Lucas Dilacerda.



O que é o Salão de Abril?

O Salão de Abril é um importante evento das artes visuais do Estado, organizado pela a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI).

A edição deste ano homenageia o artista expressionista Descartes Gadelha. O pintor é conhecido por ter uma obra com um lirismo singular, que retrata a sensibilidade do comportamento humano e representa de forma autêntica personagens populares nordestinos, a partir da observação do cotidiano.

75º Salão de Abril