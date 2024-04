Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 4 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Tente se mostrar solidária, mas é preciso tomar cuidado ao misturar dinheiro e amizades. Sua postura tende à generosidade, o que ajuda na harmonia coletiva. Busque definir limites saudáveis no compartilhamento dos recursos materiais, devido à tensão lunar com Júpiter e Urano.

Touro 21/04 a 20/05 Procure agir com prudência, avaliando os prós e os contras das suas ações. Sol e Lua podem destacar seu equilíbrio emotivo frente às dificuldades, mas você tende a correr o risco de se arriscar em demasia, visto as tensões da Lua com Júpiter e Urano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque não alimentar insatisfações ou agir de forma precipitada frente aos acontecimentos, aproximando-se de companhias emocionalmente estáveis. Conflitos existenciais tendem a aflorar frente à tensão lunar com Júpiter e Urano, o que lhe ajuda a questionar os rumos da sua vida.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua capacidade gestora tende a se elevar, o que ajuda nos aspectos práticos e materiais dos projetos em desenvolvimento, visto o encontro Sol-Lua. No entanto, posturas intolerantes e competitivas prejudicam as parcerias, pedindo um exercício contínuo de diplomacia.

Leão 23/07 a 22/08 Convém lidar de maneira diplomática com as diferenças ideológicas no meio profissional. Sol e Lua em equilíbrio tendem a aflorar seu lado solidário no trato humano, o que lhe faz privilegiar companhias que compartilhem seus valores e ideais de vida.

Virgem 23/08 a 22/09 É fundamental não se deixar desestabilizar frente aos problemas que tirem você da zona de conforto. A tendência é que você busque elevar a qualidade de vida nesse momento de equilíbrio Sol-Lua, administrando os processos e recursos na gestão do cotidiano.

Libra 23/09 a 22/10 Procure manter a postura e agir de forma ética. Sua postura emocionalmente acessível tende a favorecer a harmonia nas relações, visto o sêxtil Sol-Lua. Contudo, é preciso não ficar imune aos desafios interpessoais, que acabam ganhando corpo.

Escorpião 23/10 a 21/11 Tente passar serenidade às pessoas próximas, especialmente em momentos desafiadores, buscando diminuir o estresse sugerido pelas tensões da Lua com Júpiter e Urano. O momento pode se mostrar positivo para cultivar tranquilidade no cotidiano, cercando-se de conforto, visto o encontro Sol-Lua.

Sagitário 22/11 a 21/12 É preciso evitar o convívio forçado, focando em atividades introspectivas. O encontro Sol-Lua pode aflorar o lado sociável da sua personalidade, o que favorece as interações em rede. Contudo, busque moderar a comunicação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Procure se mostrar moderada nos gastos associados ao lazer. A vida doméstica pode se mostrar fonte de bem-estar nesse momento de harmonia Sol-Lua, deixando-lhe cuidadosa com as demandas de rotina e você direciona recursos para o bom funcionamento do lar.

Aquário 21/01 a 18/02 Cuidado para não subestimar as dificuldades, que acabem demandando maiores estratégias de atuação. A tendência é que você encare os acontecimentos com otimismo nesse momento de harmonia Sol-Lua, transmitindo tranquilidade para as pessoas próximas.