Jocasta e Filipe Catto dividem palco do Cineteatro São Luiz

Foto: Thamila Santos/Divulgação Cearense Jocasta se apresenta na edição de 2024 do projeto MPB em Movimento

Há 24 anos levando apresentações de inúmeros artistas nacionais a diversos estados do Brasil, o projeto MPB em Movimento chega a Fortaleza para uma nova edição nesta sexta-feira, 5. Marcado para iniciar às 20 horas, o evento no Cineteatro São Luiz terá shows das artistas Jocasta e Filipe Catto.

Nas mais de duas décadas de criação, o projeto já contou com Guilherme Arante, Lenine, Teresa Cristina, Marina Lima e muitos outros na programação. Participando pela primeira vez, a cearense Jocasta descreve estar honrada com sua estreia no evento.

"Estou muito feliz de poder fazer parte da história desse projeto sensível e importante para nossa cultura. Ter meu nome próximo aos nomes de grandes artistas, que são inspirações para mim e para a nova geração da MPB, me traz a confirmação de que estou no caminho certo. Vida longa ao projeto MPB em Movimento! Desejo que outros novos artistas também tenham a mesma oportunidade", conta.

Conhecida no circuito artístico de Fortaleza por seus trabalhos como atriz, Jocasta também possui um extenso currículo enquanto backing vocal. "Sou completamente apaixonada por essa função e fico muito contente de poder executá-la ao lado de amigos e parceiros que acreditam no meu potencial. Desde a adolescência sou fascinada por harmonia de vozes e tenho estudado desde então.", detalha.

Atuando no ramo desde meados de 2014, Jocasta trabalhou ao lado de Luiza Nobel, Mateus Fazeno Rock, Getúlio Abelha, Makem, além de Gisele Almodóvar, Deydianne Piaf e Mulher Barbada no Bloco As Travestidas.

A artista aproveita para explicar o papel do vocal de apoio: "Quando escutamos uma música com atenção, percebemos que existem vários elementos além da voz principal. Quando pensadas para gravações de estúdio, [as vozes de apoio] são criadas a partir do arranjo musical e geralmente são gravadas após a gravação da voz principal. Já para apresentações ao vivo é importantíssimo para fortalecer a voz principal nos refrãos, para responder partes das letras das músicas, criar harmonia de vozes, entre outras funções".

Ao reforçar a parceria com os artistas com quem já trabalhou, Jocasta aproveita para listar nomes com quem deseja "somar futuramente": Moon Kenzo, Angel History, Má Dame, Nayra Costa, Adna Oliveira, Nego Célio, Caiô, Agê e Fernando Catatau.

Na apresentação de sexta-feira, a cearense adianta que será uma apresentação intimista no formato voz e violão, onde irá cantar as músicas do EP "Intã" (2016), além de canções inéditas. Com um repertório totalmente autoral, Jocasta detalha que terá a companhia do multiinstrumentista Eliel Carvalho.

"Me sinto honrada pela oportunidade de abrir o show da Catto, será um prazer apresentar minhas composições pros fãs fortalezenses da diva!". Na sequência das apresentações no Cineteatro São Luiz, Filipe Catto retorna à cidade para um show "muito especial, que nunca fiz nada parecido em Fortaleza antes", afirma a artista.

Com uma trajetória de 15 anos na música, Catto, assim como Jocasta, compartilha o sentimento de gratidão ao participar do MPB em Movimento: "Para mim é sempre uma honra quando eu percebo os lugares que a minha música e o meu trabalho me levaram. Nem parece que é verdade, sabe. Eu fico muito grata por estar nesses espaços e principalmente por estar de novo em Fortaleza, que é uma cidade que eu amo e que tenho muitos amigos".

Afirmando ser "completamente louca por Fortaleza, pelo público e pela cultura do Ceará", Filipe Catto antecipa que o show será irá reunir diversas fases de sua carreira e deve agradar os fãs que a acompanham desde o primeiro EP até o último álbum. "A gente vai cantar um pouco de cada disco e vai ser muito especial porque eu vou estar com o Jojo. O Jojo é um grande amigo meu. Ele vai tocar guitarra e eu vou tocar violão. Então a gente vai fazer uma coisa bem íntima, bem profunda para as pessoas, sabe? Eu estou muito animada", conclui.

MPB em Movimento com Filipe Catto e Jocasta

Quando: sexta-feira, 5, às 20 horas

sexta-feira, 5, às 20 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25

a partir de R$ 25 Vendas: Sympla ou bilheteria do Cineteatro