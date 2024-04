Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: FÁBIO LIMA Documentário resgata histórias do compositor e arquiteto Fausto Nilo

Nesta sexta-feira, 5, o Cinema do Dragão exibe o primeiro episódio da série documental "Fausto - Folia das Formas", produzida pelo professor, pesquisador e colunista do O POVO, Lúcio Flávio Gondim. Um dos objetivos é discutir "como a figura de Fausto Nilo permeia a teia social de maneira tão ampla". Após a exibição há debate com o pesquisador e com o jornalista e crítico musical Marcos Sampaio, do O POVO.

Quando: sexta, 5, às 19 horas; quarta, 10, às 19 horas

sexta, 5, às 19 horas; quarta, 10, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos uma hora antes das sessões

Festival de Humor

O Grand Shopping inicia nesta quinta-feira, 4, o "Humorizando", festival gratuito de humor e evento promovido pelo empreendimento. O festival ocorre ao longo do mês de abril e a abertura é protagonizada por Froxilda Fofolety, irreverente personagem do programa Nas Garras da Patrulha, e Kaio Freitas. A programação do mês terá ainda nomes como Anderson Justus e Hiran Delmar (o Coxinha, de Nas Garras da Patrulha)

Quando: quinta-feira, 4, às 19 horas

quinta-feira, 4, às 19 horas Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Praça de Alimentação do Grand Shopping (av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Gratuito

Bienal de Dança

Como parte da programação da 14ª Bienal Internacional de Dança do Ceará, o Teatro B. de Paiva, do Hub Cultural Porto Dragão, exibe o espetáculo "O Que Mancha" nesta quinta-feira, 4. A obra, protagonizada pelos bailarinos paulistas Beatriz Sano e Eduardo Fukushima, aborda as "ações do corpo" e as relações que elas produzem. De acordo com os artistas, os corpos vibram e se confundem produzindo uma possível comunicação que se transforma em riso, choro, ruído e silêncio.

Quando: quinta-feira, 4, às 18 horas

quinta-feira, 4, às 18 horas Onde: Teatro B. de Paiva (R. Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (R. Bóris, 90 - Centro) Gratuito; ingressos na plataforma Sympla





Susana Vieira

A cantora Tiê retorna a Fortaleza para uma temporada de shows na Caixa Cultural. Com a turnê "Cartas de Amor", a artista celebra 15 anos de carreira e leva ao público grandes sucessos de sua trajetória, a exemplo das faixas “A Noite”, “Amuleto”, “Mexeu comigo” e “Piscar o olho”. Ela também homenageia Adoniran Barbosa e Dolores Duran, com uma nova versão das músicas “Prova de Carinho” e “A Noite do Meu Bem”.

Quando: sábado, 6, às 20 horas, e domingo, 7, às 19 horas

sábado, 6, às 20 horas, e domingo, 7, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada); vendas na bilheteria da Caixa Cultural



R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada); vendas na bilheteria da Caixa Cultural Mais informações: (85) 3453.2770 e site da Caixa Cultural

Suzy Brasil

O Teatro Brasil Tropical recebe neste fim de semana o espetáculo de humor "Made in Brasil", protagonizado por Suzy Brasil, drag queen do ator, comediante e roteirista Marcelo Souza. Ela é conhecida por programas do Multishow como "A Vila", com Paulo Gustavo, e "Ferdinando Show", com Marcus Majella. O show biográfico leva ao público músicas e passagens de perrengues divertidos que viveu em sua vida desde a infância.

Quando: sexta-feira, 5, às 20 horas, e sábado, 6, às 22 horas

sexta-feira, 5, às 20 horas, e sábado, 6, às 22 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (avenida da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$40; vendas no site Sympla





The Beatles

O Theatro Via Sul recebe nesta sexta-feira, 5, show em tributo à banda britânica The Beatles. O espetáculo "Hey Jude & Orquestra" homenageia o grupo com repertório amplo e fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e diálogos em inglês no palco. Há orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan e são interpretados os grandes clássicos dos Beatles, como "Hey Jude".

Quando: sexta-feira, 5, às 21 horas

sexta-feira, 5, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Uhuu

La Chimera

Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 4, o filme "Matéria Noturna", dirigido por Bernard Lessa. Na obra, Jaiane trabalha como motorista por aplicativo em Vitória, no Espírito Santo. Ela enfrenta um período difícil e rejeita companhias - até conhecer Aissa, um homem de Moçambique que trabalha embarcado, mas passa alguns dias pela cidade.



Quando: quinta-feira, 4, às 19h50min

quinta-feira, 4, às 19h50min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria