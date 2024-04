Autor transforma experiência com amnésia em história de ficção

Foto: Divulgação/Andreia Lemos Após amnésia total, Tom W. Kooper mergulha em histórias e transforma experiência em ficção

Imagina esquecer momentos importantes de sua vida, ou até mesmo décadas de sua história? Ou, de repente, não lembrar quem você é? Alan Cerqueira, personagem principal do livro "Identidade", de Tom W. Kooper, precisa enfrentar essa condição após um acidente que quase custou sua vida.

Sendo um importante médico na narrativa, ele tem o carro alvejado por tiros e enquanto era socorrido por Felipe Santana, eles recebem uma forte descarga elétrica. Após o incidente, o personagem fica sem suas memórias e entra em uma jornada para descobrir quem é, adentrando em segredos obscuros não lembrados.

As "dúvidas, incertezas e busca pela identidade", não estão restritas apenas aos parágrafos da trama: Tom W. Kooper, pseudônimo do autor, também viveu essa busca após ter uma amnésia total em setembro de 2019. Mas, diferentemente do personagem que escreveu, a história dele não envolveu tiros ou choques elétricos.

"Após adormecer por uns 40 minutos, acordei sem lembrar de absolutamente nada. Nas primeiras 24 horas, no hospital, recuperei as lembranças até os meus 20 anos de idade — na época, eu tinha 50", relembra.

Os vários exames feitos pelos médicos descartaram as possibilidades de um traumatismo ou um "princípio AVC (Acidente Vascular Cerebral)", e diagnosticaram que a amnésia repentina aconteceu devido a um estresse severo. A causa dele, no entanto, não foi identificada de forma precisa.

"A suspeita é de estresse acumulado por anos. Talvez tenha origem quando cursei matemática. Na época, eu dividia o meu tempo entre a faculdade e o trabalho. Mas são apenas suposições", conta.

abrir (Foto: Divulgação/LC - Design & Editorial)Capa livro "Identidade", de Tom W. Kooper

As lembranças dos seus primeiros 20 anos retornaram rápido, mas os outros 30 enfrentaram um processo mais lento. Poucos detalhes de sua vida foram recuperados durante dois anos, até que, em 2021, ele realizou um tratamento por hipnose e "desbloqueou mais lembranças". Calculando, ele estima que até o momento recuperou cerca de 60% do que havia esquecido.

Esse processo não foi fácil para o professor de matemática. Esquecer suas vivências e trajetória, e as dúvidas sobre sua identidade não lembrada, levou o escritor a ter depressão e ansiedade. Mas ele acrescenta que o tratamento e o apoio que recebeu da família e amigos, ajudaram a superar o momento.

E nesse processo, a escrita se mostrou uma peça importante e adentrou a vida de Tom. Surgiu como uma ideia da terapia, que recebeu incentivo da esposa e a sugestão de transformar uma redação do ensino médio em um romance. "Na época do tratamento, eu lia muito e me interessei pelo estudo da estruturação de textos e na criação e desenvolvimento de personagens", elabora.

"Meu primeiro livro foi uma consequência direta desses elementos", completa. Logo após o primeiro livro, "A Segunda Chance de Thomas Lutter", Tom mergulhou na história do segundo e transformou sua amnésia em uma ficção.

O personagem Alan Cerqueira traz o drama de uma pessoa que busca pelo passado perdido, tentando redescobrir quem ele é. "A história chegará ao ponto de Alan não ter certeza sobre quem ele de fato era. O contraste entre o novo Alan e o antigo fica evidente ao longo de toda a narrativa e o assombra", explica.

Ao mesmo tempo, a história divide espaço com a desconfiança de Alan com as intenções das pessoas que o cercam, tentando descobrir as verdadeiras motivações delas, e com a investigação promovida por sua filha, Lorena, sobre o incidente que gerou a perda de suas memórias.

Apesar do tema denso e delicado, o professor não teve problema em escrever sobre os dilemas e incertezas do personagem. "Na verdade, ter uma compreensão do que passei ajudou na composição do protagonista, dando profundidade à dor pela qual ele passou", sustenta.

O resultado do trabalho é gratificante e o deixa orgulhoso. A conexão e paixão que desenvolveu pela a escrita deu a ele ideias e disposição para inúmeras histórias — ele está terminando de escrever seu próximo livro e já planeja o quarto. "Há planos para, no mínimo, mais uns quatro livros. Ideias e disposição não me faltam", finaliza.



"Identidade"