Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 6 de abril (06/04)

Foto: República Pureza Filmes/Divulgação Baseado no clássico de Clarice Lispector, o filme "A Paixão Segundo G.H" será exibido em sessão de pré-estreia no Cineteatro São Luiz neste sábado, 6

Baseado no clássico de Clarice Lispector, o filme "A Paixão Segundo G.H" será exibido em sessão de pré-estreia no Cineteatro São Luiz neste sábado, 6. Haverá também debate com a atriz Maria Fernanda Cândido, o diretor Luiz Fernando Carvalho e a roteirista Melina Dalboni após a exibição. Depois de demitir sua empregada, a escultora G. H. precisa arrumar o quarto de serviço. Enquanto limpa, reflete sobre sua vida e a busca por sua essência.

Quando: sábado, 6, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); vendas no Sympla

Escola de Peixe

O Grupo Catavento apresenta na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) neste sábado, 6, o espetáculo "Escola de Peixe", realizado pela Escola de Atores Marcelino Câmara. A peça se passa na escola da dona Ostra. Os alunos Peixe Elétrico e Estrela do Mar fazem, junto com o professor Villa-Peixes, um passeio pelo fundo do mar e aprendem coisas maravilhosas.

Quando: sábado, 6, às 17 horas

Onde: AABB (Av. Barão de Studart, 2917 - Dionísio Torres)

Quanto: a partir de R$ 25; ingressos no Sympla

Jazz em Cena

O compositor e pianista Luis Felipe Fama se apresenta em Fortaleza neste sábado, 6, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). O show do artista faz parte da programação do projeto "Jazz em Cena" e terá participação dos músicos cearenses Miqueias dos Santos e André Benedecti. O evento faz parte da programação de lançamento de "Pássaro Mago", canção de Luis Felipe em parceria com a cantora Regina Kinjo.

Quando: sábado, 6, às 19 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Music

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 6, o filme "Music", da diretora alemã Angela Schanelec. Após uma tempestade nas montanhas gregas, um jovem é encontrado ferido e um recém-nascido é achado abandonado em um abrigo de pedras. A criança é acolhida e criada por uma família local. Jon cresce sem conhecer a mãe e o pai. Anos depois, Jon é preso e conhece Iro. Os dois formam uma família e mantêm uma conexão imediata.