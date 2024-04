Foto: Secult CE/Divulgação Banda Pimenta Malagueta

O primeiro projeto Pôr do Sol do mês de abril está especial. Celebrando o aniversário de 298 anos de Fortaleza, o evento musical deste domingo, 7, terá apresentação da banda Pimenta Malagueta, que irá animar o público no Espigão do Náutico com clássicos carnavalescos, MPB e pop para toda a família. O evento é gratuito e tem início às 17 horas.

Quando: domingo, 7, a partir das 17 horas

Onde: Espigão do Náutico (avenida Beira Mar, 2.959 - Meireles)

Gratuito

Feira Mais Vinil

Neste domingo, 7, a Feira Mais Vinil chega à 18º edição. Reunindo fãs e colecionadores de discos de vinil, o evento terá entre os expositores, representantes das lojas Direct Discos, Freelancer Discos, Sonoro Discos, O Vitroleiro, Hifive Discos, RFC, Edmar Discos, Marlee's Vinil, Sidney Discos e mais.

Quando: domingo, 7, das 10 horas às 15 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Gratuito

Aves do Ceará

Segue em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS) a exposição imersiva "Aves do Ceará". Contemplando a fauna cearense, a instalação apresenta 29 aves, incluindo fósseis em animações 2D e 3D, seguindo uma narrativa que celebra a beleza dos animais e chama a atenção para a conservação dos biomas.

Quando: domingo, 7, das 13 horas às 18 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Contação de histórias

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará promove neste domingo, 7, uma contação de histórias com o Projeto Carambola, em parceria com o Sesc. O evento gratuito voltado para o público infantil tem início às 15 horas.

Quando domingo, 7, a partir das 15 horas

Onde: Bece (avenida Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Gratuito

Auê Feira

Acontece neste domingo, 7, mais uma edição da Auê Feira. Realizada na Praça das Flores, na avenida Desembargador Moreira, o evento terá inúmeros expositores com diversos produtos. Na programação musical, a banda Samba e Água fresca inicia a festa ao meio-dia, em seguida DJ Nego Célio, Gabi Nunes e Belinho, que encerra o evento.

Quando: domingo, 7, a partir das 12 horas

Onde: Praça das Flores (avenida Des. Moreira - Aldeota)

Mais informações: @auefeira

Gratuito