Confira programação cultural pra esta segunda-feira,8

Foto: FCO FONTENELE Os filmes "Praia Do Futuro", "A Vida Invisível" e "Madame Satã", além de documentários inéditos do cearense Karim Aïnouz serão exibidos no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe nesta semana a Mostra Karim Aïnouz, com exibição de filmes e documentários do diretor cearense. A maratona celebra os 20 anos de trajetória do cineasta premiado e se inicia nesta segunda-feira, 8. A programação exibe produções inéditas, como "Marinheiro das Montanhas". Sucesso durante o Festival de Cannes em 2021, o documentário se passa na Argélia e acompanha o diretor que parte em busca de desvendar a sua própria origem. Na sequência, é exibido "Madame Satã".

Quando: segunda-feira, 8, a partir das 20h30min

Onde: Canal Brasil





Instinto Materno

O cinema do shopping Iguatemi Bosque exibe em sessão legendada nesta segunda-feira, 8, o filme "Instinto Materno", protagonizado por Anne Hathaway e Jessica Chastain. Na obra, as donas de casa Alice e Celine são melhores amigas e vizinhas que parecem ter tudo. Entretanto, quando um trágico acidente destrói a harmonia de suas vidas, a culpa, a suspeita e a paranoia começam a desfazer seu vínculo.

Quando: segunda-feira, 8, às 21h55min

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$ 23 (inteira) e R$ 11,50 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria



Scorpions

O Hard Rock Café Fortaleza é palco de um tributo à banda alemã de rock Scorpions nesta segunda-feira, 8. O grupo Dead Rose presta homenagem ao conjunto conhecido por sucessos como "Wind Of Change", "Rock You Like a Hurricane" e "Still Loving You". A apresentação, que inicia às 19h30min, integra programação de valorização da história do rock nacional e internacional realizado pelo estabelecimento na Capital.

Quando: segunda-feira, 8, às 19h30min

Onde: Hard Rock Café, no shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações e reservas: (85) 99726-6195 ou linktr.ee/hrcfortaleza





Uma Família Feliz

Segue em exibição nos cinemas da rede UCI em Fortaleza (shopping Iguatemi Bosque e Parangaba) o filme nacional "Uma Família Feliz", estrelado por Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini. No suspense, Eva acabou de dar à luz ao seu terceiro filho e se depara com a angústia de uma depressão pós-parto. O ar tranquilo de sua família é invadido por acontecimentos estranhos.

Quando e onde: Ingresso.com





Dois é Demais

Outro filme brasileiro em cartaz em cinemas de Fortaleza é a comédia "Dois É Demais em Orlando", com Eduardo Sterblitch. No enredo, um rapaz é obrigado a viajar para Orlando, nos Estados Unidos, com o filho da chefe. No entanto, o adulto que deveria ser responsável tem alma de criança e a criança tem alma de adulto, o que gera uma série de situações hilárias.

Quando e onde: Ingresso.com