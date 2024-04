Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 8 de abril (08/04)

Áries 21/03 a 20/04 É preciso agir com bom senso diante das dificuldades. Este momento tende a favorecer o autocuidado e o recolhimento, visto a Lua entre seu signo e o setor doméstico. Tente diminuir o estresse e descontrair a mente, já que Mercúrio retrógrado encontra Sol e Vênus em seu signo.

Touro 21/04 a 20/05 Procure valorizar o suporte de pessoas maduras. Convém adotar uma postura moderada e voltada aos processos de autoanálise e cura interior, visto a Lua no eixo crise-comunicação e Mercúrio retrógrado junto a Sol e Vênus na área de crise.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Busque ser socialmente criteriosa e usufruir de experiências aprazíveis. A articulação de parcerias pontuais para atender demandas específicas pode favorecer nesta fase, visto a Lua no eixo amizades-material e o encontro Marte-Saturno no setor do trabalho.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém se manter confiante e ética. A tendência é que você se conecte com suas demandas, o que ajuda a dar estrutura à sua vida, visto que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo e Mercúrio retrógrado encontra Sol e Vênus na casa profissional.

Leão 23/07 a 22/08 Tente definir estratégias de curto a longo prazos. O momento astrológico pode favorecer reflexões voltadas à compreensão dos problemas e ao fortalecimento interior, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise e Mercúrio retrógrado encontra Sol e Vênus na área espiritual.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque se transformar interiormente e oferecer o melhor de si. Com a Lua no eixo íntimo-amizades e o encontro Marte-Saturno na área de relacionamentos, o céu da semana pode promover cumplicidade e comprometimento no círculo de confiança.

Libra 23/09 a 22/10 Este momento tende a favorecer as parcerias ao promover comprometimento coletivo na gestão das demandas, visto o encontro Marte-Saturno na área das rotinas e a Lua no eixo relacionamentos-trabalho. Procure fazer mudanças que harmonizem a convivência.

Escorpião 23/10 a 21/11 É fundamental manter a moderação no ritmo de vida, a fim de fazer ajustes que elevem seu bem-estar, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual e Mercúrio retrógrado junto a Sol e Vênus no setor das rotinas. Sobriedade e cautela são importantes para as interações em rede.

Sagitário 22/11 a 21/12 Convém aproveitar o momento para estruturar o lar. Busque manter um perfil discreto e criterioso, mesmo que aberto aos prazeres interpessoais, visto a Lua no eixo social-íntimo e Mercúrio retrógrado junto a Sol e Vênus na casa social.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Tente se manter diplomática e estabelecer acordos na gestão do lar. O momento pode aflorar seu lado acolhedor e voltado ao bem-estar familiar, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e Mercúrio retrógrado junto a Sol e Vênus na área doméstica.

Aquário 21/01 a 18/02 Procure ter prudência e cautela nos gastos. O momento pode favorecer revisões e acordos em prol da gestão do dia a dia e do bem-estar coletivo, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e Mercúrio retrógrado junto a Sol e Vênus na casa das ideias.