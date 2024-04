Aniversário de Fortaleza: passeio gratuito conta história da cidade

Foto: Easy Resize/Divulgação Passeio cultural celebra aniversário de Fortaleza

No sábado, 13 de abril, é comemorado o aniversário de 298 anos de Fortaleza, e o movimento Rolé Brasil promove um passeio pela cidade a fim de apresentar sua história por meio do espaço.

LEIA TAMBÉM | Aniversário de Fortaleza: Vanessa da Mata e Preta Gil fazem shows

O itinerário da programação propõe revelar narrativas urbanas e a memória coletiva da capital cearense a fim de resgatar a autoestima dos moradores da região. Com início às 9 horas, o ponto de encontro será no Passeio Público de Fortaleza.

Ao longo do dia, o rolé cultural apresentará monumentos, praças e edifícios que testemunharam a evolução de Fortaleza ao longo dos séculos, como a Praça da Sé, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, a Praça dos Leões, a Igreja da Nossa Senhora do Rosário e a Academia Cearense de Letras.

RELACIONADO | Companhia aérea realiza desconto em passagens no aniversário de Fortaleza

Praça do Ferreira, Cine Teatro São Luiz, Estação das Artes e Pinacoteca do Ceará também serão visitadas no passeio, que pretende mostrar a atividade cultural em Fortaleza.

Além disso, o Centro de Turismo e o Museu da Indústria compõem o itinerário da ambientação como ilustração das transformações econômicas e industriais que moldaram Fortaleza.

Programação Rolé Cultural por Fortaleza

Praça da Sé

Catedral Metropolitana de Fortaleza

Praça dos Leões

Igreja da Nossa Senhora do Rosário

Academia Cearense de Letras

Praça do Ferreira

Cineteatro São Luís

Estação das Artes

Pinacoteca do Ceará

Centro de Turismo

Museu da Indústria

Rolé Cultural por Fortaleza