Filha transforma casa em espaço de arte e cultura em homenagem à mãe

Foto: Samuel Setubal Irene Raquel transformou a casa de sua mãe, que faleceu em 2020, no Espaço de Arte e Cultura Dona Denise, com oficinas e ações artísticas para a comunidade

No ambiente que já foi sua casa, Irene Raquel Pinheiro, 60, guarda um espaço de destaque para sua mãe. Livros escritos por ela, fotos e ilustrações ficam próximos à parede e ajudam a manter a memória de Dona Denise. Entre tantos destaques para uma trajetória de 102 anos de vida, um dos principais foi seu olhar para o trabalho social e para as comunidades à sua volta.

“Sempre tive muito orgulho da minha mãe. É interessante e contraditório como ela foi uma mulher ‘submissa’ pela sua época e pelo casamento, mas ao mesmo tempo foi muito revolucionária. Ela tinha paixão pela leitura. Nunca se entregou à mesmice e à comodidade, nem quando estava com 95 anos. Ela não ficava parada, sempre estava trabalhando de alguma forma”, lembra Irene Raquel.

Em 2024, o falecimento de Dona Denise completa quatro anos. Como forma de preservar a solidariedade e o legado deixados por ela, Irene transformou a casa em que sua mãe também vivia em um espaço de arte e cultura que leva seu nome. Na próxima segunda-feira, 15, o Espaço Dona Denise completa um ano de funcionamento e de atividades em prol da comunidade no bairro Serrinha, em Fortaleza.

Desde abril de 2023, o projeto promove ações gratuitas ligadas à dança, arte, música, canto, leitura, oficinas, biblioteca e bazar. Entre as atividades já promovidas estão oficinas de crochê e macramê, mosaico, sabão caseiro, lançamentos de livros e rodas de conversas sobre temas como sexualidade e o Dia da Consciência Negra.

O espaço atende principalmente a comunidade Sidrião e o conjunto Martin Soares Moreno. Hoje aposentada, Irene Raquel trabalhava com seguros e compartilha que a ideia de um projeto social surgiu quando a mãe ainda estava viva, mas inicialmente o desejo era disponibilizar geladeiras preenchidas por livros para que qualquer pessoa pudesse lê-los. Assim, incentivar a leitura.

O espírito de pensar no próximo acompanha sua família há bastante tempo. Natural de Capistrano (a 98 km de Fortaleza), Irene Raquel se mudou para a capital cearense aos 8 anos de idade e passou a morar no bairro José Walter. Há quase 26 anos, porém, vive no bairro Serrinha.

“Minha mãe sempre esteve inserida no local do qual fazia parte. Quando morávamos no Interior ela fazia parte de grupos, quando moramos no José Walter esteve muito ligada à questão da Igreja e quando viemos para a Serrinha ela criou novos laços aqui”, indica. Dona Denise, como relata a filha, fazia bordados, crochês, rifas, bingos e várias outras atividades em prol da comunidade do Sidrião.

“Ela dialogava com o entorno. Baseados nessa história dela e no que acreditamos, dessa questão social e progressista, de tudo o que o Brasil vem passando nos últimos anos, queríamos fazer algo para a comunidade. Pegamos essa ideia e estamos batalhando para dar certo”, enfatiza.

Após reformas, a casa virou não só o lar de Irene, mas o espaço de arte e cultura que leva o nome de Dona Denise. Hoje, ela conta com uma rede de apoio de amigos para manter o projeto, com Lilian Fonseca como parceira “principalmente na organização do Espaço”. Neste ano, o Espaço terá seu estatuto e a organização buscará ajuda financeira para a sua continuidade.

Por enquanto, são recebidas doações com contribuições mensais a partir de R$ 5 via pix, que servem principalmente para a manutenção a partir do pagamento de despesas fixas como contas de água e de luz, bem como o auxílio na realização de atividades como oficinas.

Uma das ações que também ajudam a manter o projeto é o bazar de roupas. “Tenho vontade de usar o espaço também para promover atividades físicas, como aula de pilates, mas são necessários recursos”, explica.

“A gente procura por voluntários, porque por enquanto não temos como pagar ou financiar. Fizemos uma festa de São João em 2023 com recursos próprios que agregou muita gente da comunidade. Foi bem legal. Chegamos a ter uma roda de conversa com uma psicóloga que é filha de uma amiga para falar sobre sexualidade… Não temos um cronograma definido, vamos fazendo de acordo com a demanda e com a nossa condição”, explica.

E como a comunidade tem reagido? Para Irene Raquel, é ainda um trabalho “de formiguinha”, com adesões aos poucos. Há uma lista de transmissão no WhatsApp para notificar as pessoas sobre as novidades da programação. A aposentada afirma que aos poucos o espaço tem conseguido entrar na comunidade. “De pouco em pouco vamos nos apresentando dessa maneira. Acredito que, colocando uma sementinha, vai crescendo cada vez mais”, aponta.

Ela indica as expectativas para os próximos passos: “Queremos que seja um espaço alternativo, progressista, que abra a mente das pessoas. Estamos vivendo uma época muito difícil por diferentes motivos, como a entrega das pessoas à tecnologia. Queremos que seja um espaço de leitura ativa”, afirma.

Em um ano de espaço, qual a avaliação dessa trajetória? “Às vezes pensamos: será que estamos no caminho certo? Sempre vêm essas dúvidas. Às vezes você quer que tenha mais pessoas engajadas, mas muitas têm suas demandas pessoais e de trabalho e não podem. Mas, se colocar na balança, acho que o resultado (desse primeiro ano) foi muito positivo. Valeu a pena. Temos que pegar isso e colocar para frente”, destaca.



Diferentes atividades

Em quase um ano de funcionamento, o Espaço de Arte e Cultura Dona Denise levou à comunidade ações em diferentes áreas, abarcando de saraus a oficinas de sabão ecológico. No local, já foram lançados livros, rodas de conversa, atendimento com psicólogo, festas de Pré-Carnaval e em homenagem aos anos 1980, além de oficinas de colagem e de macramê e crochê para iniciantes.

Houve também café da manhã solidário de Natal e clube de leitura para crianças. De diferentes maneiras, as atividades buscaram aproximação com a comunidade. Em março, houve programação em lembrança ao Dia da Mulher, oficina de mosaico para iniciantes e oficina de sabão caseiro - essa, por sinal, ensina a reutilizar óleo de cozinha para produzir sabão.



