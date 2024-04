Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 9 de abril (09/04)

Foto: Lucas Medeiros/Divulgação "Formigueiro" é a montagem de conclusão da turma manhã do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) 2023.

O Teatro Dragão do Mar recebe nesta terça-feira, 9, o espetáculo "Formigueiro", montagem de conclusão da turma manhã do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) de 2023. Dirigido por Juliana Veras, a obra apresenta um grupo de peregrinos que vive na escassez de uma terra árida. Com raras lembranças do passado, seguem juntos à procura de sobrevivência. Ao serem abençoados com o sonho de um Oásis, recorrem à sabedoria de anciões e, diante de tensões internas, se perguntam se sonhar é o suficiente em um mundo sem esperanças de futuro.

Quando: terça-feira, 9, às 20 horas

terça-feira, 9, às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia); vendas na bilheteria e no Sympla





Canindezinho

Os equipamentos da Rede Juventude estão com programação extensa com apresentações à palestras, durante todo o mês de abril. Nesta terça-feira, 9, o Centro Cultural Canindezinho realiza uma roda de conversa "O que é autismo?", que integra a programação do Abril Azul, considerado o Mês da Conscientização do Autismo. O evento é gratuito, com início às 15h30min.

Quando: terça-feira, 9, às 15h30min

terça-feira, 9, às 15h30min Onde: Centro Cultural Canindezinho (Av. Gen. Osório de Paiva, 6061 - Canindezinho)

Centro Cultural Canindezinho (Av. Gen. Osório de Paiva, 6061 - Canindezinho) Mais informações: @redejuvfortaleza

@redejuvfortaleza Gratuito





Inauguração

Com a proposta de dar destaque a diferentes estilos musicais, o restaurante Esquina Brasil irá abrir todos os dias e promete ser um novo local de diversão em Fortaleza. Inaugurada recentemente, a programação da casa de shows desta terça-feira, 9, terá apresentação dos músicos Pantico Rocha, Alfredo Pessoa e Nélio Costa, que realizam o show "Gil & Caê", levando o melhor da música brasileira para o público presente.

Quando: terça-feira, 9, a partir das 19 horas

terça-feira, 9, a partir das 19 horas Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres)

Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177, Dionísio Torres) Mais informações: (85) 3198.3643

(85) 3198.3643 Instagram: @esquinabrasilfortaleza

Mês do Livro Infantil no Sesc

Durante todo o mês de abril o Sesc Ceará realiza o Mês do Livro Infantil, com programações gratuitas em todas as unidades no Estado. Iniciando nesta terça-feira, 9, a biblioteca do Educar Sesc 1, localizada no bairro Farias Brito, irá realizar o "Recontando Histórias", com o Grupo Recontar.

Quando: terça-feira, 9, sessões às 8, 10, 14 e 16 horas

terça-feira, 9, sessões às 8, 10, 14 e 16 horas Onde: Biblioteca do Educar Sesc 1, Sesc Fortaleza (avenida José Jatahy, 813)

Biblioteca do Educar Sesc 1, Sesc Fortaleza (avenida José Jatahy, 813) Gratuito



Cinema do Dragão

Nesta terça-feira, 9, as sessões do Cinema do Dragão estão com ingressos promocionais. Em cartaz no estabelecimento localizado no Dragão do Mar, estão os filmes "As 4 filhas de Olfa", "Saudosa Maloca", "Music" e "Matéria Noturna", com sessões de 13h40min às 20h10min. Os ingressos possuem valores de R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

Quando: terça-feira, 9, sessões a partir de 13h40min

terça-feira, 9, sessões a partir de 13h40min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira)

R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira) Vendas: bilheteria física ou no Ingresso.com

Jardim de Arte Digital

O Centro Cultural Bom Jardim promove nesta terça-feira, 9, a mostra Jardim de Arte Digital, com exposições de artistas digitais e estudantes do Programa de Cultura Digital da Escola de Cultura e Artes. O evento gratuito tem início às 16 horas.