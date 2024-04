Com nomes vindo de todo o Brasil, SP-Arte vai além de São Paulo

Foto: Divulgação/SP-Arte 20ª edição da SP-Arte reúne mais de 150 estandes de galerias de diferentes partes do País

Entre os dias 3 e 7 de abril, a SP-Arte borrou fronteiras entre as regiões brasileiras. Ceará e Rio Grande do Sul estiveram ao lado do Rio e do Pará por meio dos cruzamentos entre artistas expostos nos mais de 150 estandes da feira.

"A gente vai andando e cada galeria tem um universo mágico. Tanto de visões cosmopolitas da cidade grande, quanto cosmovisões indígenas, plurais, do Interior", celebra Binário Armada, que expôs na feira pela Galeria Leonardo Leal.

Cearense radicado em São Paulo, o artista ressalta a possibilidade de intercâmbio nas esquinas do pavilhão da Bienal. "A gente acaba sendo influenciado, você vai trocando ideia com outros artistas também. Não é só um lugar de comércio de obras de arte, é um lugar para as pessoas visitarem e terem um contato mais próximo com a arte", pontua.

Diretamente do Maranhão, Marco Antônio Lima, fundador da Galeria Lima, participa, pela quinta vez, de uma feira em São Paulo. "A gente fica feliz com a receptividade dos colecionadores e curadores, que tem sido muito boa, porque a arte nossa é muito engajada, politizada, diferenciada do que é oferecido por aqui. A gente tem conseguido atrair bastante", pontua.

Para Marco, eventos como a SP-Arte conseguem, ano após ano, se movimentar ainda mais para visibilizar a pluralidade criativa do País. "A gente sente que é um movimento que veio para valorizar o que chamamos de arte de periferia do Brasil, não no sentido pejorativo, mas a arte fora dos centros. A gente sente que a cada edição (da SP-Arte), a gente tem conseguido alcançar o maior número de clientes e colecionadores pela consistência do trabalho dos nossos artistas".