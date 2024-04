Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 10 de abril (10/04)

Foto: Mapa Cultural CE/Divulgação Associação Cultural Afoxé Oõrisà Odè

Nesta quarta-feira, 10, a Associação Cultural Afoxé Oõrisà Odè realiza a apresentação "A Dança dos Orixás" no Cineteatro São Luiz. O momento em parceria com o Sesc Ceará traz batuqueiros e bailarinos em uma homenagem à arte e energia dos Orixás. Com entrada gratuita, o evento tem início Às 12h30min, no Foyer do Cineteatro.

Quando: quarta-feira, 10, às 12h30min

quarta-feira, 10, às 12h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito

Percursos entrelaçados

A Pinacoteca do Ceará (localizada na rua 24 de Maio, 34 - Centro) realiza na quinta-feira, 11, uma nova edição do projeto "Percursos entrelaçados: Crônicas do Inconsciente" com a visitação na exposição "Leonilson e Das Amizades". O momento tem como objetivo levar o visitante a conhecer e se aventurar nos elementos da natureza presentes nas obras da mostra. A participação no "Percursos entrelaçados" é gratuita e tem início às 16 horas.

Inscrições

Encerram nesta quarta-feira, 10, as inscrições para a edição de 2024 do "Qxas - Festival de Fotografia do Sertão Central". Com foco em dar destaque aos fotógrafos das regiões de Quixeramobim, Quixadá e cidades vizinhas, o Qxas deste ano tem a temática "Tudo que já foi, é o começo do que vai vir". Os interessados podem fazer inscrição via formulário on-line disponível na bio do Instagram do Festival Qxas.

Inscrições: até quarta-feira, 10

até quarta-feira, 10 Onde: formulário on-line disponível na bio do Instagram @festivalqxas





Festival Boca de Cena

O Festival Boca de Cena segue com inscrições abertas para a convocatória de 2024. Criado para ressaltar a cultura popular brasileira, além de dar destaque às produções de mulheres, cis, trans, pessoas não binarias e da população LGBTQIP . Os interessados podem realizar inscrição gratuita até o dia 15 de abril, via formulário on-line na bio do instagram do Festival Boca de Cena (@festivalbocadecena).

Inscrições: até 15 de abril

até 15 de abril Onde: via formulário on-line disponível na bio do Instagram do Festival Boca de Cena

via formulário on-line disponível na bio do Instagram do Festival Boca de Cena Gratuito

Salão de Abril

Com homenagem ao pintor, desenhista e escultor cearense Descartes Gadelha, o tradicional Salão de Abril chega à 75ª edição este ano. Sediada no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, no Centro, a exposição fica disponível para visitação de forma gratuita até o fim de junho. Ao todo, são exibidas 38 obras de artistas nordestinos que atuam de diferentes formas e duas do próprio Descartes Gadelha.

Quando: terça a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, e aos sábados, das 10 horas às 16 horas; disponível até 29 de junho

terça a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, e aos sábados, das 10 horas às 16 horas; disponível até 29 de junho Onde: Centro Cultural Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Centro Cultural Casa Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito

Matéria Suspensa

O grupo No Barraco da Constância Tem! apresenta o espetáculo "Matéria Suspensa", resultado da 11ª edição do Laboratório de Criação em Dança da Escola Porto Iracema das Artes.

Quando: quartas e quintas de abril, às 19h30min

quartas e quintas de abril, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria